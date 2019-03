Carlos Gascón quedó en el pasado ahora será: Karla Sofía (VÍDEO/FOTOS)

Carlos Gascón es recordado por su simpático papel en la cinta "Nosotros los Nobles" quien protagonizó el papel de 'Peter' novio de Bárbara Noble (Karla Souza). Sin embargo, nadie se esperaba la enorme noticia que estaba a punto de dar.

No fue sino hasta hace un par de años que el español, después de una serie de especulaciones y rumores acerca de su sexualidad, dio a conocer públicamente la noticia de que se encontraba en proceso de cambiar de genero.

La primicia causo revuelo en todos los medios de comunicación, sorprendiendo a propios y ajenos por la determinación a la que este había llegado. Sin embargo, los programas mas importantes mostraron su apoyo y cariño al actor.

Hoy, quien fuera el actor español, Carlos Gascón, hoy es reconocido legalmente como Karla Sofía, quien luego de someterse a un largo proceso para cambiar su identidad, finalmente hoy ha logrado su más ansiado sueño; convertirse en mujer.

Te puede interesar: Laura Zapata se suma a la marcha anti AMLO presidente y transmite en sus redes

Karla Sofía de 46 años, está muy contenta debido a que las leyes españolas ya le han entregado el documento oficial que la reconoce como una mujer. Recordemos que desde 2016 se sometió a un tratamiento para su transformación.

La hoy actriz reveló que ya ha cumplimentado la totalidad de su tratamiento hormonal al que se sometió y solo estará pendiente la operación de resignación de sexo. En una entrevista con un importante medio, Karla Sofía comentó:

¿Cómo va tu proceso para reconocerte como Karla?

"Ya tengo mi documento oficial; aquí en España, nadie me trata como señor. Me veo como una mujer, la gente tendría que verme dos o tres veces para notar que antes era un hombre".

¿Después del cambio de nombre, ¿tienes pensado hacerte alguna operación?

"Ya finalicé el tratamiento al que me sometí, y los doctores ya me canalizaron al área de cirugías, pero aún no tengo fecha, debo esperar a que me llamen para hacerme la operación".