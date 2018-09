Carlos Gascón envía mensaje a usuarios que critican su transformación de mujer

El actor Carlos Gascón luego de que diera a conocer públicamente que es transexual, le llovieron fuertes críticas por aparecerse vestido como una mujer y con otro nombre Karla Sofía, durante la presentación de su libro ‘Karsia’.

Tras la decisión que ha tomado Carlos Gascón ha generado mucha polémica de los internautas por su repentina decisión.

Recientemente en su cuenta social de Instagram el actor español compartió un mensaje debido a las críticas que ha recibido.

‘A quien dude de lo que es el amor incondicional. Cada vez que espero en la puerta del colegio a mi hija recuerdo una de las frases más demoledoras que me han dicho: - quiero que a mis hijos los recoja su padre, no alguien como tú. Lo recuerdo siempre porque no hay niña tan feliz como la mía cuando me encuentra en la salida’. Comentó Carlos Gascón.

En la instantánea que publicó en su cuenta social, el actor quien ahora se dice llamar Karla Sofía se encuentra junto a su hija.

En otra publicación el actor compartió una imagen, comentando lo siguiente:

‘Pues hoy me despierto con la noticia que me envió una amiga. Carlos Gascón es tendencia en Google en el segundo lugar, ya ven que no se puede con el fútbol. Me alegra tener la suerte de poder generar un debate en la sociedad que pueda llevarnos a reflexionar a todos y aportar mi granito de arena para que muchas personas en el futuro no tengan que pasar por todo lo que he pasado yo’.