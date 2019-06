Carlos Fox va en busca de un lugar protagónico

Carlos Fox se autodenomina como una especie de cantautor medio extraño porque no está cerrado a que solo deba cantar lo que él escribe. “Normalmente la vida me ha llevado a enamorarme mucho de mis composiciones y yo soy de las personas que piensa que si yo estoy enamorado de lo que hago yo puedo transmitirte a ti como escucha, esa es la razón principal de cantar mis temas, sin embargo en alguna oportunidad en Venezuela he tenido la oportunidad de cantar escribir cosas en colaboración con otros amigos, pero sí, disfrutando tanto de la música”.

Carlos Fox visitó nuestra redacción para charlar de su trayectoria y sus planes futuros.

Comentó que lleva ya muchos años transitando por el largo y sinuoso camino de la música, ya que desde niño estuvo conectado a ella a través de su familia, ya que tanto su abuelo como su padre fueron cantantes y uno de sus tíos es productor. “Se llama Eduardo Estambor y ha sido ganador de dos Grammy, con él hago todo, tengo una química increíble, yo escribiendo y el haciendo música”.

Dijo que entre los temas de su propia creación destaca “De Pie por la Mujer” la cual escribió en apoyo a la prevención del cáncer de mama, contando con la colaboración de Iskander, y actualmente está a punto de lanzar un nuevo sencillo titulado “Niños de Cristal”, un tema realmente emotivo que advierte sobre el maltrato infantil. También recomendó “Traté”, “Caballito de Mar”, el animal más fiel del mundo, “Amanecer Perfecto” que habla de lo hermoso que es despertar al lado de la mujer que uno ama.

Carlos vive en la Ciudad de México, pero su esposa es yucateca.

Sobre esta etapa como solista dijo que su nivel de optimismo es alto. “Ha sido demasiado sorpresivo porque yo llegué a México y de forma inmediata comencé a realizar shows, en la Ciudad de México hubo mucha gente interesada, estuve en contacto con muchos promotores de radio que se interesaron en mi carrera, la respuesta ha sido bastante grande, pero yo me di el periodo de ser papá. Tengo un bebé de año y medio, nacido en Yucatán por cierto, mi esposa es yucateca, actriz, la conocí en la ciudad de México y decidimos que queríamos que el bebé naciera aquí, de hecho el tema “Niño de Cristal” no está hecho realmente para impulsar mi carrera, sino que el motivo de mi gira básicamente es multiplicar un mensaje que hoy me hace ruido como padre, pero fíjate que Dios siempre te devuelve y te multiplica las cosas”, aseguró.