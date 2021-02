Carlos Ferro defiende a Kuno Becker de las críticas por video viral

Hace unas semanas se dieron a conocer unos videos que muestran a Vicente Fernández tocando de manera indebida a una de sus fanáticas, motivo suficiente para que las redes sociales estallaran en su contra; a pesar de ello, algunas personas decidieron tomar el escándalo con humor, e incluso grabaron una parodia del lamentable incidente.

Kuno Becker, actor de la telenovela ‘Fuego Ardiente, decidió grabar un video burlándose de la situación y subirlo a sus respectivas redes sociales, pero lo que ellos no se esperaban es que los cibernautas se lanzaran en su contra, motivo por el cual Carlos Ferro, quien también aparece en la parodia, optó por responder a las críticas.

Kuno Becker y Carlos Ferro recrearon el video viral de Vicente Fernández; fueron duramente criticados por los internautas.

En un reciente encuentro que tuvo con la prensa a las afueras de Televisa, Carlos Ferro aseguró que la broma no pretendía ofender a nadie: “No fue para faltar el respeto a nadie. Fue un momento divertido; hay gente que le pareció chistoso, hay gente que no; pero no fue para ofender a nadie”.

De igual forma, el actor aseguró que la sociedad actual se ha vuelto muy sensible en algunos temas, lo cual provocó que su parodia del video de Vicente Fernández no fuera bien visto por muchas personas: “Por desgracia ahorita estamos muy sensibles y creo que no fue atinado”.

Carlos Ferro reprueba actitud de Vicente Fernández

Además de hablar de las críticas que recibió Kuno Becker, Carlos Ferro reprobó el comportamiento de Vicente Fernández, e incluso se autodenominó como un hombre completamente feminista y recalcó ante las cámaras que es muy importante cuidar de las mujeres.

“Rechazo muchísimo ese tipo de cosas. Yo vengo de una familia feminista y no me gusta eso. A las mujeres hay que cuidarlas mucho”, finalizó Carlos Ferro.

¿Crees que Kuno Becker y Carlos Ferro debieron ser criticados por imitar el video de Vicente Fernández? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

