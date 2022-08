¿Carlos Feria intentó callar a Maryfer Centeno por polémica con su hija?

Maryfer Centeno dejó en claro que no se dejará intimidar por el influencer colombiano.

Hace unas horas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el influencer Carlos Feria estaba siendo acusado de tocar indebidamente a su hija Salomé en un clip que compartió recientemente en TikTok y que eliminó minutos después para luego defenderse de tales señalamientos en una serie de videos que lo muestran sumamente enojado.

A través de dicha plataforma, el también youtuber y cantante aseguró que no tocó las partes íntimas de su hija y lamentó que sus detractores sacaran de contexto el video que los muestra protagonizando un divertido reto con tal de reavivar la campaña de desprestigio que supuestamente se lleva a cabo en su contra desde hace ya un par de semanas.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención del mensaje compartido por Carlos Feria en TikTok es que se mostraba muy enojado, lo cual provocó que más de un cibernauta le pidiera a la famosa grafóloga Maryfer Centeno que analizará su lenguaje corporal para saber si en realidad estaba diciendo la verdad.

Maryfer Centeno reveló en un breve video que el tiktoker colombiano no dió un argumento sólido que le ayude a defenderse de las acusaciones de tocar indebidamente a su hija y que su reacción violenta podría dejar en evidencia que es una persona narcisista y agresiva que es capaz de todo con tal de defenderse, esto a pesar de que trata de demostrar lo contrario.

No obstante, el clip donde analiza el lenguaje corporal de Carlos Feria fue eliminado sin razón alguna de la plataforma de TikTok, motivo por el cual denunció que fue víctima de la censura y que buscaban callarla para que no siguiera hablando de este tema tan delicado.

“Me quieren callar y yo la verdad es que no me voy a callar… Lamento que no se pueda decir la verdad”, declaró Maryfer Centeno con la voz entrecortada.