Carlos Espejel revela la frustrada audición de Luis Miguel

En esa época, el cantante de origen puertorriqueño buscaba espacios donde darse a conocer como muchos otros niños que ahora son grandes actores, así fue el paso de Luis Miguel por un famoso programa de Televisa, cuenta Carlos Espejel.

El intérprete del personaje de "Chiquidrácula" compartió una anécdota que quizá no hubieramos imaginado al destapar cómo fue una audición por parte del "Sol de México".

Carlos Espejel recordó en una pasada entrevista parte de su trayectoria artística cuando actuaba de niño en un famoso programa de televisión en el que asegura, Luis Miguel también audicionó, en "Chiquilladas".

Luis Miguel no convenció a los productores

Hoy Luis Miguel Gallego Basteri, es uno de los artistas latinos más vendidos de la década de los 90, sin embargo, en sus inicios, intentó ser parte del talentoso equipo de "mini famosos", pero en aquel entonces, el hoy también "productor discográfico" no convenció al equipo de Chiquilladas.

El popular intérprete de "Hasta que me olvides", entre otros temas, acudió para audicionar en el programa donde desfilaron varias figuras, según recuerda Espejel:

Estábamos en Chapultépec, estabamos en el estudio...no me acuerdo si era el l, y ahí cantó, con luces y como que lo grabaron y todo, detalló.

El famoso comediante comentó que en ese momento todos le pusieron atención como "El Pollo" (su director) les indicó:

Al final le preguntó al papá o a alguien que estaba ahí no me acuerdo: '¿También actúa, hace parodias, imitaciones, le gusta eso?', sin embargo, la persona responsable de LuisMi, respondió que no", apunta el actor.

Según cuenta Espejel al ser invitado al programa "La Caminera" en Exa Fm y conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, Carlos compartió la anécdota cuando le cuestionaron:

"¿Menciona tres famosos que hicieron casting en Chiquilladas, pero se la pellizcaron?".

Carlos Espejel revela secretos de Chiquilladas

A lo que el también personaje de "Carinflas", en el que hacía una parodia de Cantinflas respondió:

"Pasaron muchos, hubo una época en que hacíamos muchos castings para nuevos niños, para renovar, y señaló, "se había ido Syntek, Lucero y había que renovar, y Luis Miguel pasó por ahí", describió.

Asimismo, compartió sobre otras figuras de las cuales recordó su paso por el programa: "También Arath de la Torre hizo casting, Pierre Angelo llegó por casting, Oscar Malvido, hubo un montón de chavitos que fueron pasando", concluyó Espejel sobre el tema.

