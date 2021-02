Carlos Espejel presume romance con escort ¡Luce enamorado!

La vida amorosa del actor Carlos Espejel ha causado todo un revuelo en las redes sociales, pues recordamos que en La Verdad Noticias, te compartimos que el famoso tuvo un romance con la guapa actriz Alma Cero, pero ahora ya tiene nueva novia.

Y es que, una revista dio a conocer detalles de la nueva relación sentimental del actor, quien no ha tenido buena suerte en el amor, debido a su largo historial de amores, pues dejó a Paty Azuara para iniciar un romance.

Carlos Espejel fue captado en la CDMX, por lo que un amigo cercano del actor habló al respecto sobre el noviazgo y mencionó que desde que él terminó con Alma Cero, ha estado muy cariñosa con una sexóloga, pero ahora tiene un romance con una escort.

Carlos Espejel estrena nueva novia

Carlos Espejel sacó de trabajar a una escort

Según las declaraciones del conocido, comentó que la guapa mujer cautivó al actor mexicano, y que tras su encuentro amoroso, él decidió sacarla de aquel trabajo y ahora ya es su novia, pero su amigo reveló que le sale medio caro.

El amigo del famoso comentó a TVNotas, que Espejel se está endeudando con tal de complacer a su nueva novia, ya que asegura que él gasta hasta lo que no tiene, y que lo peor es que está dejando a un lado a su familia.

Por su parte la ex esposa de Carlos, recurrió a las redes para expresar lo siguiente: “No puede entender como un papá puede dormir tranquilo, sabiendo que sus hijos tal vez no tengan para sus necesidades de alimentación, por no cumplir con su responsabilidad”.

Mientras que Carlos Espejel tras ser captado con su nueva novia, no ha mencionado algo al respecto en sus redes sociales, pues hace unos días, el programa "Ventaneando" también sorprendió al famoso con su guapa novia.

