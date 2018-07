Carlos Espejel arremetió contra Televisa por esta impactante razón

Carlos Espejel estalló contra Televisa tras ser cuestionado sobre un supuesto romance con su compañera, la también actriz Alma Cero, así como los problemas que sostiene con su pareja Patricia Azuara, quien le exige una pensión para sus hijos, por lo que el actor arremetió contra la televisora de San Ángel y los puso en su lugar con un fuerte mensaje:

La reacción de Carlos Espejel sorprendió a todos los presentes.

“Después de diez años de veto, de lo que menos le quiero hablar a Televisa es de mi vida personal no; yo creo que después de diez años de veto deberíamos hablar de muchas otras cosas antes de hablar de mi vida personal”, dejó en claro el actor.

Sin embargo, los reporteros de dicha televisora continuaron insistiendo sobre Alma y sus problemas personales.

“No, ni quiero hablar de eso ¿qué les importa si mis hijos están conviviendo con Alma? Pues es algo que es mi familia, es mi vida y me parece que yo no voy con ustedes para que me hablen de su familia, les pido de favor que respeten ese espacio. No quiero hablar de eso”.

Seguido de eso aclaró indicando que “El chisme es algo que en realidad debería de desaparecer, yo creo que el chismes es una información venenosa, que lleva peligro, que lleva una información para afectar a alguien mientras los demás lo disfrutan”.

Por lo que sin duda alguna el actor algo molestó dejó en claro su postura sobre esos temas que tienen que ver con su vida personal.