¿Carlos Eduardo Rico deja "Venga la alegría" para unirse a Televisa?

Carlos Eduardo Rico tuvo varios problemas laborales en el último año, principalmente debido a la pandemia de coronavirus aún en curso, pero parece que está por unirse a las filas de Televisa después de dejar “Venga la Alegría” de TV Azteca.

Eduardo Rico fue el invitado especial en la más reciente edición de "Más noche" de Israel Jaitovich, el pasado sábado 4 de diciembre, donde habló de sus dos décadas como conductor y comediante, así como sus inicios profesionales en Televisa.

En La Verdad Noticias te compartimos cómo la policía de tránsito detuvo a famoso comediante en Cancún, quería 'mordida aseguran los testigos del incidente. Ahora, el conductor está buscando retomar su carrera profesional.

Carlos Eduardo Rico de "Venga la alegría" en Televisa

Los fanáticos de Televisa recordarán a Carlos Eduardo por su carrera de 20 años, la cual incluye créditos en programas y telenovelas como "Humos es los comediantes", "Va de nuez en cuando", "Otro Rollo", "Salome" y "El programa Hoy", que fue el centro de atención en su entrevista.

Eduardo Rico formó parte del elenco matutino junto a Andrea Legarreta hace 22 años en el primer programa de Hoy, pero no fue uno de los invitados al aniversario del famoso show televisivo de Televisa, lo que lo ofendió de sobremanera.

Comediante no fue invitado a aniversario de "Hoy"

Este 2021, el Programa Hoy celebró 17 temporadas al aire, pero uno de sus miembros originales no fue invitado a las celebraciones de aniversario, según reveló Carlos Eduardo Rico durante su entrevista en el estudio de Televisa San Ángel.

"Fui el que empezó los chistes en el programa Hoy, no me invitaron al aniversario, pero yo inicié los chistes", dijo el comendiante pero aseguró que no guarda rencor por haber sido excluido del aniversario del popular programa.

"Siempre sentiré a Televisa, y agradeceré a Televisa, mi casa. Si alguna cosa que pongo de condición a cualquier televisora que voy es: permíntanme de hablar bien de quien me dio la oportunidad, que es Televisa", dijo Carlos Eduardo Rico.

