Carlos Eduardo Rico así agradeció su participación en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity, es sin duda alguna el reality más visto de la televisión mexicana, pues es bien sabido que cuenta con un amplio número de seguidores, quienes no se pierden ni un sólo detalle de cada programa, así como los distintos retos a los que se tienen que enfrentar los participantes.

Y es que no podemos dejar de lado los enfrentamientos que algunos de los cocineros han protagonizado, al realizar fuertes declaraciones sobre el resto de sus compañeros, como es el caso del influencer Ricardo Peralta y la actriz Karla Sofía Gascón, quienes llevaron su polémica hasta las redes sociales.

No obstante, en La Verdad Noticias traemos información completamente nueva sobre el reality MasterChef Celebrity pues el reciente eliminado compartió detalles de su participación y, aprovechó para agradecer todo el cariño que ha recibido tras su salida.

Las declaraciones del reciente eliminado de MasterChef Celebrity

Como bien recordarás, el reality de cocina más conocido de México, vio partir a un participante más el pasado domingo 6 de noviembre, luego de que este último no lograra convencer a los chefs con su platillo, tras una dura batalla en el reto de eliminación.

Por tal motivo, Carlos Eduardo Rico aprovechó para agradecer que lo hayan contactado para formar parte de tan increíble proyecto, por lo que expresó lo siguiente.

"Agradezco que me hayan llamado, estar rodeado de tanta gente que conozco de muchos años atrás fue bonito el reencuentro. Yo tenía 3 metas para este programa: no salir en el primer capítulo, superar un mandil negro y pasar del quinto programa y la vida me dió la oportunidad de llegar a los 10 mejores de la contienda".

¿Dónde puedo ver MasterChef Celebrity?

El reality "MasterChef Celebrity"

MasterChef Celebrity, forma parte de la barra de contenido de Tv Azteca por lo cual podrás disfrutar de dicho programa todos los domingos, en un horario de 8 pm a 11 pm, en el canal Azteca Uno.

Cabe mencionar, que la televisora del Ajusco también cuenta con una app llamada Tv Azteca en Vivo, en donde serás testigo de las emociones que se viven en la cocina, como lo fue el llanto de Talina Fernández al recordar a su hija Mariana Levy.

