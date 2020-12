Carlos Cuevas rompe el silencio sobre situación de Armando Manzanero

Carlos Cuevas dio detalles del estado de salud de Don Armando Manzanero, luego de que los cantantes coincidieran en la inauguración del Museo ‘Casa Manzanero’ el pasado 11 de diciembre en Mérida, Yucatán.

Inauguramos el Museo #CasaManzanero espacio cultural dedicado al cantautor yucateco Armando Manzanero para hacer honor a su trayectoria artística a nivel nacional e internacional, con el que también impulsaremos el turismo en #Yucatán. pic.twitter.com/oe3qJqM9QP — Mauricio Vila (@MauVila) December 11, 2020

Armando Manzanero tiene COVID-19

A escasas horas de confirmarse que el cantautor de 85 años está hospitalizado tras dar positivo a la COVID-19, ahora Carlos Cuevas manifestó que desconoce en qué lugar pudo haberse contagiado su colega.

“Todo se manejó en Sana Distancia […] y con cubrebocas, yo hablo por lo que sé, que se contagia y 7 días después se refleja, o sea que Armando yo creo que ya se había contagiado de eso, sí es que pasó, si es que se dio a conocer el martes o miércoles esto, entonces ahí no se contagió..."

"Yo lo vi muy sano, muy cuerdo como siempre, muy fuerte”, contó Cuevas en entrevista para el programa Sale el Sol.

Posteriormente, el intérprete de boleros detalló: “Lo que sé, es lo que ustedes saben también, que está hospitalizado, que no está grave bendito sea Dios, él no está entubado porque, por lo que sé, él no quiere ser entubado”.

Me dice Laura Elena, esposa del maestro Armando Manzanero que está de buen ánimo. Deseamos su pronta recuperación. pic.twitter.com/BvzsIsPFZ4 — Pati Chapoy (@ChapoyPati) December 18, 2020

Finalmente, el también hermano de Aída Cuevas aseguró que no notó ningún síntoma de coronavirus en Don Armando.

“Nada, absolutamente, hasta cantó con el piano y dio show como siempre lo hace, tan divertido, contando anécdotas sobre sus canciones y lo vi muy bien, departió con varias gentes que estábamos ahí, todos con cubrebocas".

"Yo creo que va a salir bien, ojalá Dios quiera y sí, porque tenemos que tener a ese gran compositor”, remató.

Cabe agregar que la señora Laura Elena, esposa del yucateco, le informó a la periodista Pati Chapoy que el cantante se encuentra de buen ánimo tras su ingreso al hospital.

