Carlos Bonavides intervenido de emergencia ¡le quitaran un riñón!

El actor Carlos Bonavides fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, luego de ser evaluado se decidió que fuera operado para extirparle un tumor que se le detectó en el riñón. Esto lo afirmó su esposa, Yodi Marcos quien se encuentra muy preocupada pero no se ha despegado del actor.

"Ayer me traje a Carlos por un dolor fuerítimo, y lo acaban de ingresar en estos momentos a quirofano, el doctor no lo dejó salir del hospital,m le adelantaron la cirugia que iba a aser el miercoles, lo checaron den los exámenes preoperatorios y salió bien gracias a Dios. En este momento lo acaban de ingresar para operarlo", afirmó Yodi quien fue entrevistada por medios nacionales.

Carlos Bonavides intervenido de emergencia

Después de la operación se podrá saber si el tumor de nuestro querido Huicho Domínguez es benigno o maligno, por lo que su familia se encuentra preocupada en estos momentos.

"Se lo van a quitar ya que el doctor nos dice que el tumor que tiene casi está del tamaño del riñón, no sabemos hasta el momento si es beningno o maligno, pero el doctor no quiere arriesgarse y no retirar por completo el riñón", afirmó la esposa de Bonavides.

Carlos Bonavides y Yodi Marcos

Para finalizar, Marcos comentó que Carlos solía tener algunas molestias en la parte delantera del estómago, situación que se revisará durante la intervención para descartar otro problema a futuro y se pueda descartar cualquier otra situación de peligro.