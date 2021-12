Carlos Bonavides implora a Diego Luna que le dé trabajo

El veterano actor le pidió a su colega olvidar los rencores.

Al igual que millones de personas en todo el mundo, Carlos Bonavides se encuentra atravesando una dura crisis económica y laboral. Por tal motivo, el actor aprovechó las cámaras de Venga La Alegría para pedirle a su colega Diego Luna que olvide los malentendidos que existieron entre ellos y le dé una oportunidad de trabajo.

“Aprovecho el medio para pedirle trabajo, quiero trabajar con él y que se olvide de los chismes que un día le llegaron y que lo molestaron, yo jamás dije nada. Te mandó todos mis respetos, todo mi reconocimiento y ojalá en alguna de tus producciones tenga yo el honor de participar contigo”, declaró el también comediante al matutino de TV Azteca.

Tras ser cuestionado por los rumores que aseguran que Ambulante, la fundación de Diego Luna y Gael García, recibió más de 160 MDP por parte de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, él no dudó en defenderlo y aseguró que su ex compañero de telenovelas merece el respeto de todos los mexicanos.

“No se vale que lo mezclen en tontería, yo lo admiro, lo quiero, lo respeto. La envidia de algunas personas que no creen que una persona ha llegado a esas alturas. Diego merece todo el reconocimiento de todos los mexicanos por su lucha”, añadió Carlos Bonavides.

Escucha las declaraciones del veterano actor a partir del minuto 1:26:37.

Polémica en El Premio Mayor

Los actores compartieron créditos en la telenovela 'El Premio Mayor'.

Recordemos que los actores compartieron créditos dentro de la telenovela ‘El Premio Mayor’, la cual fue producida por el fallecido Emilio Larrosa para Televisa en 1995. Sin embargo, lo que muy pocas personas sabían es que entre ellos habían ciertos roces, los cuales se originaron a causa de chismes, mismos que nunca pudieron aclararse.

“El me dijo ‘yo no vuelvo a hacer una telenovela’ pero yo jamás dije nada de que él odiaba las telenovelas… Le fueron con chisme de que yo había dicho quien sabe que, él se enojó y dijo que no le hacía caso a viejos borrachos, entonces pensé: ‘A lo mejor alguien le inventó cosas’... Yo lo admiro mucho, lo respeto y lo quiero”, declaró el famoso ‘Huicho Domínguez’.

¿Cuántos años tiene Carlos Bonavides?

Lamentablemente, el veterano actor se encuentra pasando por una mala racha laboral.

Carlos Bonavides tiene 81 años de edad. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor y comediante perdió todo su patrimonio debido a la batalla legal que enfrenta contra un cirujano por una supuesta negligencia médica que sufrió su esposa. La desesperación ha sido tanta que ha suplicado por ayuda a AMLO.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales