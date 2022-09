Carlos Bonavides dice que no tiene trabajo y lo desmienten, gana miles de pesos

El actor fingió un infarto en televisión para atraer la atención de las televisoras, pues asegura que desde hace mucho no tiene trabajo.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Carlos Bonavides estaba siendo duramente criticado en redes sociales por fingir un infarto en vivo durante un programa de la televisión regiomontana, motivo por el cual se vio obligado a ofrecer una disculpa al público y asegurar que se encontraba bien de salud.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue que el actor confesó que se vio en la necesidad de fingir un infarto para que los ejecutivos de Televisa y otras televisoras se fijaran en él y vieran que tiene talento para la actuación y el drama, pues asegura que lleva bastante tiempo pidiendo trabajo y que no se lo dan.

“Que sirva esto por favor para que todos los productores me tomen en cuenta de que todavía estoy joven, de que todavía estoy fuerte y sé actuar… No solo manejo la comedia, yo manejo el melodrama. No sé porque me han ignorado tanto los productores de Televisa, he ido a tocar puertas, yo quiero volver a las telenovelas”, dijo Carlos Bonavides.

Las declaraciones del actor dividieron opiniones entre los cibernautas, pues algunos lamentan que Televisa le niegue trabajo por su edad y otras cuestiones mientras que otros lo critican por haber bromeado con temas de la salud para llamar la atención, esto a pesar de que él ya se disculpó en televisión.

Filtran "sueldazo" de Carlos Bonavides

Chisme No Like filtró el salario que recibe el actor como concejal de la alcaldía Azcapotzalco.

Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores del programa Chisme No Like, retomaron sus declaraciones y mencionaron haber tenido deseos de ayudarlo para que regrese a la televisión. Sin embargo, este acto de solidaridad se esfumó cuando descubrieron que él estaba mintiendo y que si tiene trabajo, el cual es muy bien pagado.

Según sus investigaciones, Carlos Bonavides se encuentra trabajando como concejal de la alcaldía Azcapotzalco y que recibe un salario mensual de $28,042.42 al mes. Hasta el momento, el veterano actor de Televisa no se ha pronunciado al respecto de esta nueva polémica, misma que ha vuelto a desatar una ola de fuertes críticas en su contra.

¿Cuántos años Carlos Bonavides?

El actor es recordado por su papel de Huicho Domínguez en la telenovela 'El Premio Mayor' de Televisa en 1995.

Carlos Bonavides nació el 14 de octubre de 1940, por lo que ahora tiene 81 años de edad. Tal vez no lo sepas pero el actor veracruzano inició su carrera en 1979 y hoy en día cuenta con amplia trayectoria televisiva pero es principalmente recordado por el público televidente gracias a su personaje de Huicho Domínguez en la telenovela ‘El Premio Mayor’.

Fotografías: Redes Sociales