Carlos Baute se reconcilia con su hijo mayor: "Te pido perdón por mis errores"

Carlos Baute se reconcilia con su hijo mayor, José Daniel Arellán, con quien enfrentó una larga batalla legal y ahora el cantante sorprende a sus fanáticos no solo al posar juntos sino al pedirle perdón públicamente a su primogenito a través de Instagram. Fue en 2013 cuando Carlos Baute reconoció la paternidad de José Daniel Arellán, pero tiempo después el joven arremetió duro contra él en una batalla judicial en la que le acusó de hipócrita y le reclamaba una pensión mensual y una indemnización por daños morales. De aquella batalla legal se supo que el cantante venezolano nunca le pagó manutención, es por ello que ha sido una sorpresa para los seguidores del intérprete de Yo me quedo en Venezuela al ver la publicación en la red social. Carlos Baute se reconcilia con su hijo y así lo anunció en Instagram: "Celebrando hoy el día del padre, les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre". Carlos Baute se reconcilia con su hijo y pide perdón Junto a la fotografía adjuntó un mensaje donde le pide perdón a José Daniel Arellán por sus errores. "Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo", dijo Carlos Baute. Pero en medio la noticia que Carlos Baute se reconcilia con su hijo mayor, el venezolano agradeció a su esposa Astrid Klisans por su "apoyo incondicional" durante todo el proceso. Esto con relación a que todavía el pasado año, también junio José Daniel Baute Arellán denunció que el artista no había asumido los pagos correspondientes a su sustento y mucho menos, se había acercado a él afectivamente. "Actualmente don José Baute no dispone de los medios económicos suficientes para subsistir de manera digna, produciéndola una situación de necesidad, han sido los familiares de su actual pareja los que se han encargado de apoyarle económicamente desde su llegada a España", declaró en su momento Fernando Osuna, abogado del hijo del artista. ¿Quién es José Daniel Baute Arellán? Nació cuando sus padres eran menores de edad, Carlos Baute de 15 años y Náyera Arellán, 13. José Daniel Baute Arellán es fruto de la relación que Carlos Baute tuvo siendo menor de edad (15 años) junto a Náyera Arellán cuando esta tenía 13 años. La mujer ha dicho que mantuvieron una relación de un año y medio, pero cuando Baute se enteró que estaba embarazada todo acabó. Hace algunos años la madre de José Daniel dijo que Baute se enteró del nacimiento de su hijo por una amistad que tienen en común. "Es un miserable, no tiene sentimientos". Pero ahora Carlos Baute se reconcilia con su hijo mayor.