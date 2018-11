Carla estrada le calla la boca a Niurka Marcos (VIDEO)

El pleito entre William Levy y Juan Osorio parece no tener fin, pues tras las declaraciones del productor, señalando al actor como un malagradecido, el actor le dio una respuesta contundente.

Ante tal ataque, Niurka Marcos, la ex pareja del productor, se unió a la pelea y arremetió contra su compatriota cubano William Levy, y aunque el actor no le respondió, la controversia se originó debido a la naturaleza obscena del mensaje, característico de la personalidad de Niurka.

Aunque William Levy no respondió a las críticas, el problema no acabó ahí, pues en una parte de su respuesta, Niurka mencionó a la productora Carla Estrada, pues dijo que el actor en efecto es un malagradecido, pues tras iniciar su carrera como albañil, se enredó con Carla Estrada y así consiguió llegar a televisa, alegando que eso si es un escándalo. Tras la fuerte declaración la famosa productora mexicana le respondió a la Vedette:

“Me duele, me da tristeza que una mujer, que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral. Ni somos grandes amigas, ni conoce realmente mi trayectoria, ni mi persona, como para que se exprese así de mí. Finalmente, cada quien, es una mujer que yo respeto y definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mí”.