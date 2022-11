Carla Morrison se dice harta de las comparaciones con otras artistas

La cantante tijuanense lamenta la guerra que existe entre artistas por culpa de los fans.

Carla Morrison llegó a su límite y a través de su cuenta oficial de Twitter decidió responderle a un cibernauta que se burló de ella al asegurar que su voz suena idéntica a la de Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Ximena Sariñana, por lo que resulta complicado el diferenciarlas.

“Mis respeto para el cabr*n que sepa diferenciar entre Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Carla Morrison y Ximena Sariñana”, fue el mensaje burlesco que escribió un usuario de Twitter al que la cantante de 36 años quiso responder a esta burla de una manera muy contundente.

Los fans no dudaron en defender a la cantante.

“Mis respetos para ti, ¿cómo has aguantado con tanta cerilla en el oído para no poder diferenciar entre música? Me pregunto que otras cosas no podrás diferenciar vatillo, el chiste es viejo ya pero bueno, todo sea por la atención”, escribió la originaria de Tecate, Baja California.

Tal y como ocurrió con el caso de Paty Cantú y Danna Paola, los fans no dudaron en salir a defenderla. Más de uno aseguró que cada una de las cantantes anteriormente mencionadas tenía un estilo único que las hace inigualables y que este tipo de burlas llegan a ser absurdas.

Carla Morrison lamenta guerra entre fans

Ella dejó en claro que no busca competir con nadie dentro de la industria musical.

Este no es el único reclamo que ha hecho la intérprete de ‘Compartir’ aseguró que lo primero que lee al entrar a Twitter son comparaciones entre artistas femeninas y su respectivo éxito dentro de las plataformas de streaming. Por tal motivo, ella ha pedido que dejen de comparar y le permitan leer los mensajes que sus fans le dedican en dicha red social.

“¡Ya! Todas somos reinas, dejen de ponernos en competencia!”, dijo Carla Morrison.

Te puede interesar: Paty Cantú estalla contra quien la comparan con otros artistas y se burla de su edad

¿Cómo se hizo famosa Carla Morrison?

'Disfruto', 'Dejenme llorar', 'Hasta la piel', 'Eres tú' y 'Compartir' son algunas de las canciones más famosas que forman parte de su extenso catálogo musical.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Carla Morrison inició su carrera musical en 2009 con el lanzamiento del EP ‘Aprendiendo a aprender’ y con el paso de los años fue ganándose el respeto del público, quienes quedaron fascinados con su talento. Hoy en día, es una de las máximas exponentes del pop alternativo en México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales