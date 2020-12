Carla Morrison pasa por un TRÁGICO momento; sufre la perdida de su papá

Carla Morrison pasa por un momento difícil; sufre la perdida de su papá

Carla Morrison se encuentra en un momento difícil en su vida tras la muerte de su padre a causa de la pandemia que mantiene a México y al mundo en alerta.

La cantante compartió un emotivo mensaje a través de su Instagram, donde reveló la enseñanza que le dejó su papá y la fecha cuando, desgraciadamente, perdió la vida.

"Este pasado 12 de diciembre mi papá falleció. Hoy su ausencia más que nunca me recuerda que gran parte de quien soy, es por él. Por él mi familia tuvo mejores oportunidades en la vida, conocí la música de Patsy Cline que tanto amo y él tanto escuchaba. Tengo su mismo carácter, ímpetu, emoción, impulso, fuerza y finalmente soy la más parecida a él físicamente, tengo su misma cara”, escribió la cantante de “Disfruto”.

En el post, donde se ve a ella de pequeña y a su papá, también escribe que él estaba orgulloso de ella y de todo lo que ha logrado en su carrera como cantante.

“Mi apá estaba tan orgulloso de mi, me lo dijo varias veces y se lo veía en su mirada. Mi apá me quería y me lo recordaba seguido cuando me llamaba por teléfono”, aseguró.

La cantante de 34 años de edad aseguró que afortunadamente pudo despedirse de su papá por teléfono, no obstante lamentó que por la situación actual de la pandemia del coronavirus tuviera que vivir este duelo a la distancia.

Finalmente, la cantante le agradeció a su papá por elegirla como una de sus hijas destacando que extrañará hablar con él. "Lalo, seguro ya conociste a Dios y sabes el significado de la vida, seguro estás contento y ya nada te duele, seguro sonríes un montón".

