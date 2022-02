Carla Morrison abrirá los conciertos de Coldplay en México

La cantante mexicana se encuentra emocionada por participar en esta gira de conciertos.

Carla Morrison sorprendió a sus fieles fanáticos al anunciar que ha sido elegida para abrir las presentaciones de Coldplay en México. De igual modo, aseguró estar muy emocionada de ser la telonera de su banda favorita y de poder dar un pequeño adelanto de ‘El Renacimiento Tour 2022’, nombre que recibe su próxima gira de conciertos.

“Los que me conocen saben que esta noticia no solo me costó guardarla, vale demasiado para mí. Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo y la más grande que hay @coldplay me invitó a abrir toda su gira en México y estoy que no me la creo”, escribió la cantante de 35 años de edad.

La originaria de Tecate, Baja California será la telonera del Music of the Spheres World Tour en México.

“Esta morra de Tecate, Baja California lloró un chingo al enterarse y no sé la termina de creer… Que sueño, que emoción ¿quién va? ¡Ahí los veo bebés! PD: Ahí podrán ver una probadita de #ElRenacimientoTour22”, añadió en el mensaje compartido desde su cuenta de Instagram, el cual ha sido eliminado por alguna extraña razón.

Coldplay regresa a México tras seis años de ausencia

La banda británica regresa a México para promocionar su nuevo disco titulado 'Music of the Spheres'.

Tras seis años de ausencia, la agrupación conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion llegará a México para promocionar su noveno álbum de estudio con el Music of the Spheres World Tour, un espectáculo que promete dejar fascinados a todos sus fans.

Será a finales de marzo y principios de abril próximos cuando Coldplay interprete sus más grandes éxitos en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Como era de esperarse, los boletos se agotaron en cuestión de horas, situación que fue aprovechada por los revendedores para obtener jugosas ganancias a costillas de los seguidores del grupo.

¿Cómo se hizo famosa Carla Morrison?

'Disfruto', 'Dejenme llorar', 'Hasta la piel', 'Eres tú' y 'Compartir' son algunas de las canciones más famosas que forman parte de su extenso catálogo musical.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Carla Morrison inició su carrera en el mundo de la música en 2009 con el lanzamiento del EP ‘Aprendiendo a aprender’ y fue gracias a su talento que con el paso de los años fue ganándose el respeto del público.

