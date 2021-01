Cardigan de Taylor Swift es la favorita de los Grammy 2021 para Canción del año

Con artistas como Lady Gaga , Harry Styles y The Weeknd excluidos de las principales categorías generales en los Grammy 2021, Taylor Swift está en una excelente posición.

La cantante obtuvo nominaciones para Álbum del año ("Folklore") y Canción del año ("Cardigan"), y es la favorita en ganar ambos según las predicciones combinadas de los usuarios de Gold Derby.

Pero esa victoria en la composición de canciones podría no ser tan fácil para Taylor Swift como pensamos. Sería inusual si lo consideras en comparación con la historia reciente de los Grammy.

“Cardigan” está nominado a Canción del año pero no a Grabación del año, que se otorga al artista, productores e ingenieros en lugar de solo a los compositores. Y es difícil ganar sin al menos estar nominado a Record.

El último artista en hacerlo fue U2, quien reclamó Canción del año en 2006 por "A veces no puedes hacerlo por tu cuenta". Eso fue hace 15 años.

¿Taylor Swift podría ganar los Grammy 2021?

En los años transcurridos desde que un par de temas ganaron Canción del Año sin haber sido nominados para Disco del Año, pero en esos casos el artista presentó y fue nominado por una canción diferente en la carrera Record.

En 2010, Beyonce ganó el premio Canción del Año por "Single Ladies", pero su nominación a Disco del Año fue por "Halo".

Luego, en 2018, Bruno Mars ganó ambas categorías por diferentes canciones: Canción del Año por "Eso es lo que me gusta" y Disco del Año por "24K Magic". En este caso, Swift envió "Cardigan" a ambas categorías, y la academia de grabación simplemente se negó a nominarlo para Disco del Año.

Pero el caso de Swift podría parecerse mucho al de U 2, porque si bien esos rockeros irlandeses no fueron nominados a Grabación del año, ganaron Álbum del año por "Cómo desmantelar una bomba atómica", tal como lo predijimos en La Verdad Noticias que lo hará Swift para "Folklore." De hecho, U2 arrasó con esos premios, ganando las cinco nominaciones.

La cantante luchará por ganarse el premio de los Grammy 2021.

Y Swift está atrasado para Canción del Año. A pesar de que ha ganado el Álbum del año dos veces antes por "Fearless" (2010) y "1989" (2016), la destacada cantante y compositora nunca ha ganado el premio principal de composición de la academia de grabación.

Sin embargo, ha sido nominada varias veces y, de hecho, es la compositora femenina más nominada de la historia con cinco candidaturas en total: "You Belong with Me" (2010), "Shake it Off" (2015), "Blank Space" (2016). , "Lover" (2020) y ahora "Cardigan".

TE RECOMENDAMOS LEER: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

Este año hay cinco artistas nominados tanto para Disco del Año como para Canción del Año: Dua Lipa ("Don't Start Now" en ambas categorías), Beyonce ("Black Parade" en ambas categorías), Post Malone ("Circles" en ambas categorías), Billie Eilish ("Everything I Wanted" en ambas categorías) y Roddy Ricch ("Rockstar" para Disco del Año, "The Box" para Canción del Año).

Sin embargo, el consenso de los usuarios de Gold Derby es que Swift será el próximo Bono.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.