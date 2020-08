Cardi B ya no quiere tener más peleas con otras mujeres de la música/Foto: Music Mundia

Cardi B se hizo cargo de "New Music Daily" de Apple Music para hablar sobre el estado de las mujeres en la industria de la música y su último sencillo, "WAP", con Megan Thee Stallion.

La conversación también incluyó a Rubi Rose, Sukihana y Mulatto, quienes estaban en el nuevo video musical de la canción, y al moderador Nadeska.

Cardi mencionó la percepción negativa que algunas personas pueden tener sobre su contenido lírico en el programa, dado que el título de la nueva pista significa "Wet Ass P***y".

Dijo que muchos que afirman que no les gusta su elección de idioma todavía la escuchan y la apoyan en secreto. También señaló que hay muchas otras raperas que no usan el mismo lenguaje que ella y que las personas con reservas podrían escuchar en su lugar.

Gran parte de la conversación siguió un tema similar, con Cardi discutiendo la tendencia cultural de enfrentar a las mujeres en la música entre sí.

“Cada vez que siento que hay una artista femenina que está subiendo, subiendo, subiendo y se está convirtiendo en un momento popular, siempre veo pequeños comentarios ingeniosos como, 'Oh, se están apoderando de tu lugar'”, dijo.

"Y me hace sentir como, maldita sea, ¿por qué tenía que ser así?" Ella continuó. “Porque en realidad me gusta mucho la música shorty. ¿Por qué tiene que ser así?"

Cardi B ya no quiere más polémica por enfrentamientos

Sus influencias al crecer llegaron a principios de la década de 2000, cuando vio a varias raperas visibles. Pero pronto llegó un período en el que dijo que las mujeres no eran reconocidas como una parte exitosa del género.

“Cuando tenía 6, 7, 8 años, había muchas raperas diferentes”, dijo Cardi. “Y luego hubo un tiempo en el que no había raperas en absoluto. Nunca se sabe si alguna vez habrá una sequía. Nunca se sabe cuando la gente se cansa de todas las raperas o la gente simplemente se detiene... no sé, de promocionarlas".

En 2018, uno de los pleitos más escandalosos que tuvo Cardi fue con la rapera Nicki Minaj, donde incluso llegaron a las agresiones físicas. Sin embargo, ahora ambas colegas han tratado de mantener la paz entre ellas y aunque no tiene una amistad, ya no se han enviado ningún tipo de indirectas. Los fans esperan que algún día ambas decidan trabajar juntas/Foto: Los Rostros

Pero con la creciente relevancia de las redes sociales, dijo que es más fácil para los nuevos artistas conectarse y resonar con los fanáticos que podrían identificarse con su música. Con la capacidad de llegar directamente a las personas, los nuevos artistas tienen la capacidad de eludir las rutas tradicionales hacia el éxito.

Y las plataformas sociales prometen tener la esperanza de una presencia duradera de mujeres en el juego del rap.

“Me hice famosa por las redes sociales y la forma en que veo las redes sociales. Siento que no es posible que solo haya dos o tres raperas”, dijo. “Van a ser varios porque no puedes detener a nadie. No se puede detener a los niños, no se puede evitar que a los adultos les guste la música de alguien".

Y las mujeres ni siquiera compiten por los puestos de las demás, agregó Cardi. Algunas de las raperas, como Sukihana, tienen hijos y pueden identificarse con oyentes con experiencias similares, mientras que otras como Megan Thee Stallion pueden atraer a personas con historias diferentes.

“Todo el mundo entró en el juego de forma similar, pero también diferente. Así que todo el mundo tiene una historia diferente y es genial que diferentes tipos de chicas puedan relacionarse con una persona determinada, porque no todo el mundo podrá relacionarse conmigo".

La conversación completa de Apple Music estuvo disponible el 7 de agosto a las 9 am PST. Con estas declaraciones, Cardi abre la posibilidad de realizar muchas más colaboraciones con sus colegas féminas del rap.