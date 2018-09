Cardi B y Nicki Minaj protagonizaron tremenda pelea en plena alfombra roja (Vídeo)

Alrededor de las 11 de la noche hora de Nueva York, las cantantes Cardi B y Nicki Minaj protagonizaron tremendo zafarrancho y nuevo escándalo al agarrarse literalmente a golpes, el hecho comienza a darla la vuelta al mundo pues resulta que Cardi B, terminó con un tremendo chipote en la cara.

El lamentable evento ocurrió justo después de que Nicki Minaj terminara su paso por la alfombra roja del Harper’s Bazaar con motivo de la semana de la moda, en ese momento Cardi B se lanzó a agredir físicamente a la oriunda de Trinidad y Tobago, quien contaba con equipo de seguridad que impidieron que la Cardi B la tocara.

Al no haber conseguido el cometido de agredir a Nicki Minaj, Cardi B, tomó su zapato y se lo aventó a la cantante de Trinidad y Tobago, en ese momento intervino una mujer que arremetió a golpes contra Cardi B, dejándole un tremendo recuerdo en la cara que se puede apreciar en fotografías que circularon en las redes sociales casi instantáneamente.

Tal vez te interese:

Este pleito lleva muchos meses de construcción pues resulta que Nicki Minaj ha dicho en varias ocasiones de Cardi B es una mal agradecida, y que sólo se acercó a ella para poder lograr una colaboración y tener éxito, sin embargo, Cardi B subió un comunicado en donde acusa a Minaj de boicotiarla para que muchos artistas no trabajen con la neoyorquina de ascendencia latina.

Tal vez te interese: Wisin y Yandel criticaron a Daddy Yankee y Ozuna (Vídeo)

“He dejado pasar algunas cosas, he dejado que hables mal de mi, he dejado que mientas, te he permitido parar mis bolsos… haz amenazado a otros artistas en la industria y les has dicho que si trabajan conmigo, dejaras de co***telos… He intentado hablar contigo en persona, dos veces, y cada vez te rehusas, pero cuando mencionas a mi hija, y eliges darle like a publicaciones que hablan mal de mi como madre, y haces comentarios acerca de mi habilidad para cuidar a mi hija, es cuando todas las apuestas están abiertas. He trabajado muy duro para que alguien venga a menospreciar mi éxito, las perras hablan todo lo que quieren cuando rapean, pero en la vida real, son unas cobardes, eso es verdadero entretenimiento”. Dice Cardi B en un comunicado de Instagram.