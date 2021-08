Cardi B sorprende al intentar realizar gimnasia rítmica ¡Estando embarazada!

Cardi B está intentando ganar una medalla de oro en gimnasia rítmica durate el último episodio de su serie de Facebook Watch Together, Cardi Tries. El segmento sorprendió a sus fans, debido a que la estrella actualmente está esperando un bebé.

La rapera embarazada se subió a la colchoneta junto a Amanda Seales, quien tiene experiencia en gimnasia, para probar suerte en el deporte después de revelar que ella y la hija de 3 años de Offset, Kulture, han mostrado interés en la disciplina.

"No soy una persona flexible, sin embargo me aseguraré de que mi hija pueda hacerlo. Ahora que cumplió tres años, la voy a poner en la clase de gimnasia. Solo quiero que sea muy flexible porque siempre te lleva muy lejos en todo", dijo Cardi B que anunció su embarazo con un desnudo.

Cardi B intenta convertirse en gimnasta

Cardi B y Amanda Seales en sus rutinas de gimnasia

En el clip publicado en la cuenta de Facebook de Cardi B la mujer del año de Billboard, Seales mostró algunos giros mientras la futura madre de dos giró y probó sus espirales con una cinta, en lo que parecía tener naturalidad.

Cardi y Seales impresionaron a su instructora, Stasya Generalova, que está en el equipo nacional de gimnasia rítmica de EE. UU.: "Cuando escuché que Cardi B y Amanda vendrían a mi clase, me emocioné mucho".

"Sé que Cardi es una intérprete completa, sabe cómo animar a la audiencia, y eso es lo que necesitas en gimnasia rítmica", dijo Generalova. "Y Amanda es una ex gimnasta, así que sé que tiene trucos bajo la manga".

Aunque Cardi disfrutó de su tiempo en la cancha, admitió que la gimnasia podría no haber sido la mejor opción en este momento de su embarazo. "Después de dar a luz, probablemente probaré [la gimnasia] artística, porque en este momento no puedo cruzar las piernas juntas o nada", dijo.

¿Cuántos hijos tiene Cardi B?

Cardi B es madre de una pequeña y espera a su segundo hijo

En 2018, Cardi B se convirtió en mamá de una niña, Kulture Kiari, y actualmente está esperando a su segundo hijo. Todos los detalles de su embarazo, como el hecho que que esta vez no tendrá un baby shower, te los presentamos en La Verdad Noticias.

"No voy a tener un baby shower. Es por eso que hice el cumpleaños de Kulture realmente grande. Me abrumo cuando hago estos grandes cumpleaños y siento que el baby shower está demasiado cerca. Solo para ver las mismas personas otra vez, y es como no hacerlo", explicó.

También dijo que se dio cuenta de que estaba embarazada solo 2 semanas antes de su presentación en los Premios GRAMMY 2021 con Megan Thee Stallion. En los ensayos, comenzó a sentir náuseas y una serie de síntomas del embarazo, como mareos y dolores de cabeza.

Cardi B le confirmó la noticia a su marido tras hacerse una prueba de embarazo. "'Creo que estoy embarazada, hermano'", dijo sobre el momento en que le dijo a Offset, revelando que ambos se echaron a reír porque "¡Señor, tenemos mucho que hacer!".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!