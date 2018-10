Cardi B se le va a golpes a la rapera Nicki Minaj (VÍDEO)

Hace apenas un par de semanas, se creía que el enfrentamiento que habían tenido las estrellas Cardi B y Nicki Minaj se había enfriado después de que Cardi ofendiera a Nicki en una entrevista a la revista “W”, en la que defendía su decisión de enfrentarse a su colega en un evento público a falta de un lugar mejor donde discutir la forma en que esta venía criticándola desde hace tiempo, fuera ignorado deliberadamente por la aludida.

Pero Cardi B no está dispuesta a pasar por alto su rivalidad y renunciar a culpar a Nicki de la gran mayoría de sus males, entre ellos la filtración de su nuevo sencillo. La intérprete de “I like it” ha culpado a los fans de su acérrima rival de dar difusión al audio que vio la luz antes de tiempo, según sus sospechas por culpa de algún empleado de las plataformas a las que se envió una copia anticipada que se hizo con ella y la compartió en la red.

“Espero que la gente que está viendo esto sean mis seguidores de verdad... no los jo**dos seguidores falsos. Como habran visto, mi canción 'Money' se ha filtrado. Así que he pensado: 'Que le den, si ya está ahí fuera, lo mejor que puedo hacer es estrenarla", enfatizo la rapera enfurecida, mientras deba inicio a una transmisión en vivo para exponer a sus fans lo sucedido con su sencillo.

"Intentamos retirarla, pero ya conocen a los Barbz...", añade poniendo los ojos en blanco. "Siempre están pendientes de mí y publican cualquier cosa que hago. Ellos dicen que me odian, pero para mí que es amor porque pasan más tiempo que mis propios fans en mis perfiles. Y se enteran de qué me traigo entre manos antes de los míos. Eso se parece mucho al amor, claramente. ¡Saben que me quieren! Así que a la mi**da, sino puedo eliminar la filtración, seguiré adelante con ella".