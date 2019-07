Cardi B: se le salen los “MELONES” con atrevido escote brillante (FOTOS)

Cardi B, quien es considerada la chica mala del hip-hop hizo ha dejado a todos con la boca abierta, luego de que presumiera su atrevido escote con el que agotó entradas en un concierto.

Fue en el Target Center de Minneapolis, que la ganadora de los Grammy, presumió de un atuendo azul brillante con un corte de ojo de cerradura y un borde de cuero negro con el que se robó todas las miradas.

La cantante de 26 años de edad, complació a sus público con grandes éxitos como like Bartier Cardi, I Like It, Money, Taki Taki, Wish Wish, and Please Me, entre otros.

Justamente después de que un integrante de la prensa atacara su canción Drip, supuestamente la cantante quitó los tacones y tocó el resto del espectáculo con los pies descalzos.

En Instagram Cardi B cuenta con 72,4 millones de seguidores, a quienes les dedicó una publicación en la que escribió: “¡Frío como Minnesota, pero esta noche la ciudad estaba caliente!... ¡Mi cabello antes del espectáculo, mi cabello después de que Minnesota se encendió esta noche! Agotado 12K plus ... ¡en Dios confiamos! “.

OTROS DETALLES DE CARDI B

Offset, el marido de la ex stripper (por su participación en una película), se encuentra en Nevada este fin de semana con su trío de rap de Atlanta, Migos, encabezando un par de fiestas en Drai's Beachclub & Nightclub en Las Vegas.

Cabe recordar que Cardi B, publicó un video de sí misma llorando por haberse perdido los primeros dos pasos de su hija de un año, Kulture Kiari Cephus: “Mi bebé ya empieza a caminar. No puedo soportarlo No puedo soportarlo”.

La rapera Cardi B también tiene seis trofeos, incluido el artista del año, en los MTV Video Music Awards que se transmitirán en vivo el 26 de agosto desde el Centro Prudencial de Newark.

