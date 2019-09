Cardi B: se le escapan las “TET@S” al tomarse una selfie ¡Brutal! (FOTO)

Cardi B es una famosa cantante de 26 años que fue stripper, se hizo famosa en Instagram y ahora tiene una de las canciones más populares en Estados Unidos con 'Bodak Yellow'.

Hay que recordar que Cardi B, de ascendencia dominicana y de Trinidad y Tobago, destronó a Taylor Swift y su 'Look What You Made Me Do' después de solo 5 semanas.

Muchos internautas aseguran que desde Nicki Minaj que no se conocía una rapera imponerse en la escena de hip hop americano.

A pesar de que la famosa cantante ha logrado posicionarse en los mejores lugares de las listas del Billboard, también es reconocida por su atrevida personalidad que fascina a sus fans.

No es novedad que Cardi B se muestre siempre como una mujer atrevida, ya que en su cuenta oficial de Instagram da cuenta a través de sus imágenes que posee un cuerpo que vale la pena lucir.

Así lo ha hecho recientemente, pues en una imagen de publicó en Instagram en donde aparece con un vestido multicolor en un intento de hacerse una selfie, casi se le escapan la “tet@s” en la escotadísima abertura de su atuendo.

Para acompañar la imagen la famosa rapera Cardi B simplemente colocó que estaba a punto de salir al escenario, por lo que presumía su atuendo y exótico peinado.

La imagen ha alborotado la atención de sus seguidores que sin duda no han parado de comentarle halagos en su imagen, ya que hasta el momento lleva las de dos millones y medios de reacciones y miles de comentarios.

Pero eso no es todo, pues luego de unas horas publicó un imagen en estilo de meme y a manera de broma con la misma frase que la imagen anterior, pero en esta ocasión con la imagen de su peinado sobre la cabeza de un Bob Esponja y en donde colocó la frase: “Cuando tengo que cambiar el pañal de Kulture”, causando la gracia de sus seguidores.

