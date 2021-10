Cardi B se enfrenta a sus mayores temores en Halloween

Cardi B enfrentó su mayor temor en el episodio de Halloween de Cardi Tries, su programa de Facebook. La rapera aseguró que los fantasmas y las casas embrujadas no le quitan el sueño, pero que las alturas y el océano si. Cabe destacar que en esta ocasión, los invitados fueron Rickey Thompson y Denzel Dion, presentadores del podcast We Said What We Said.

“Todo el mundo está hablando de enfrentar tus miedos. La gente piensa que enfrentar tus miedos significa '¡oh fantasmas y casas embrujadas!' No le tengo miedo a eso, tengo miedo de las alturas y los océanos”, declaró la intérprete de ‘UP’, quien en aquel entonces aún estaba embarazada de su segundo hijo.

La rapera ha cautivado a sus fanáticos con un nuevo episodio de Cardi Tries.

Por su parte, Rickey Thompson recordó que ya ha saltado de un avión, por lo que las alturas no son un problema para él. La también esposa de Offset reveló que no está segura de saber cómo comenzó su miedo a las alturas. Sin embargo, menciona que lo que más le aterra es caerse y romperse la pierna o los dientes.

“Incluso a veces, cuando estaba tratando de escalar el tubo, digo: ‘¡Oh, Dios mío, esto es demasiado alto!’, y eso es una locura porque antes no era así… Siento que obtener dinero te hace sensible”, añadió Cardi B.

La rapera hace frente a sus miedos

Luciendo un entallado atuendo plateado ajustado, la rapera, quien recientemente consintió a Angélica María al prepararle unos ricos chiles en nogada, entró con cautela en un almacén espeluznante mientras Thompson le promete ayudarle a superar sus miedos. Acto seguido, los dos suben a un ascensor que los transporta al último piso de un edificio virtual.

Con un helicóptero volando sobre su cabeza, la intérprete de ‘Bodak Yellow’ camina sobre un tablón colocado en lo más alto. Pese a ser un escenario virtual, ella no pudo sentirse aterrada. El segundo desafío consistió en subirse a una grúa que los elevaría a 30 metros sobre el suelo. Al cumplir su objetivo, ambos celebraron con fuegos artificiales.

Cardi B demostró ser valiente

La rapera enfrentó su temor a las alturas en nuevo episodio de Cardi Tries.

Al finalizar el episodio, la rapera Cardi B aseguró que pese a que demostró ser valiente, considera que es una de las peores experiencias que ha vivido: “Estaba tan feliz de que me ayudaran a enfrentar mis miedos… Bueno, en realidad no, no estoy tan feliz. Realmente no quiero enfrentar más miedos, hoy fue suficiente... Odié hoy, hoy fue una mala experiencia”.

