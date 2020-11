Cardi B se disculpa con la comunidad hindú por “ofender” a la diosa Durga

Cardi B emitió una disculpa a la comunidad hindú después de que fue "arrastrada" por apropiación cultural en la cual se vio involucrada la diosa Durga.

La cantante fue fotografiada para la portada de noviembre de Footwear News con un atuendo rojo de Georges Hobeika, mientras sostenía una zapatilla roja de su colaboración con Reebok.

Ocho brazos más aparecieron detrás de ella, una imagen basada en la diosa hindú Durga, lo que llevó a los fanáticos a llamarla por apropiarse de la religión.

Cardi B publicó en su historia de Instagram el martes por la noche para aclarar sus intenciones. "Cuando hice la sesión de Reebok, los creativos me decían: 'Vas a representar a una diosa, que ella representa la fuerza, la feminidad y la liberación'. Y eso es algo que me encanta y me encanta", dico Cardi B.

Cardi B se disculpa con la comunidad hindú

El cantante de "WAP" continuó: "Y pensé que era una tontería, pero si la gente piensa que estoy ofendiendo su cultura o su religión, quiero decir que lo siento. Esa no era mi intención. No me gusta faltar al respeto". la religión de nadie. No me gustaría que la gente ofendiera mi religión ".

Cardi B admitió que debería haber investigado más sobre el concepto y agregó: "No estaba tratando de ser irrespetuoso ... No puedo cambiar el pasado, pero voy a investigar más para el futuro".

Por su parte, Footwear News también emitió una declaración de disculpa en Instagram, escribiendo: "Ayer publicamos contenido de nuestra exclusiva sesión de portada de Cardi B. Una de las imágenes tenía la intención de rendir homenaje a la diosa hindú Durga, y nuestra intención era muestra una mujer poderosa ".

La declaración continuó: "Sin embargo, nos damos cuenta de que no fuimos considerados con ciertas perspectivas culturales y religiosas y cómo esto podría percibirse como profundamente ofensivo... Asumimos toda la responsabilidad por este descuido y nos disculpamos".

Cardi B es atacada en redes

Los usuarios de Twitter criticaron a Cardi B por la estética "irrespetuosa". Un usuario escribió: "Mi cultura no es la forma en que comercializa tu producto". Otro dijo que "se burlaba" de su cultura.

La Verdad Noticias recomienda: Cardi B entra en CRISIS al hablar del Coronavirus en Instagram

En cambio, la publicación lanzó una nueva portada del rapero en todo negro. En el número, Cardi B, de 28 años, habló sobre su sed de éxito. "Soy una persona muy ambiciosa. Siento que he perdido mucho. Ahora que estoy ganando, es una sensación muy adictiva", explicó.