Cardi B revela los tristes motivos de su divorcio con Offset

Cardi B puso fin a todos los rumores surgidos en torno a su inesperado divorcio con Offset a través de una transmisión de Instagram, en la cual reveló los verdaderos motivos que la orillaron a terminar su matrimonio de cuatro años con el rapero y padre de su hija Kulture.

Primero comenzó agradeciendo todo el cariño que ha recibido por parte de sus fanáticos desde que la noticia de su divorcio con Offset se hiciera pública, posteriormente Cardi B explicó que contrario a lo que muchos piensan, ella se encuentra bastante bien y que no ha derramado ninguna lágrima por ponerle fin a una vida de tres años junto al rapero.

Cardi B y Offset anunciaron su divorcio hace algunos días.

La rapera continuó la transmisión diciendo que una de las principales razones por la cual se estaba divorciando era porque ya estaba harta de las peleas con su esposo, mismas que ocurrían casi todo el tiempo; también señaló que ella sentía que él ocultaba algunas cosas.

“Me canse de discutir, me canse de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme… A veces simplemente estás cansada de las discusiones y la acumulación. Te cansas a veces y antes de que pase algo, te vas”, declaró Cardi B.

Las exigencias de Cardi B para su divorcio

La intérprete de ‘WAP’ añadió que hubo ocasiones en las que Offset se llegó a comportar de una manera que la terminaban dañado y que cuando estas se hacían del conocimiento público ella se sentía aún peor. Cardi B finalizan negando que se divorciaba del rapero por supuestas infidelidades y que tampoco era una estrategia para dar publicidad a su música.

Cardi B ha pedido a Offset la custodia física y legal de su hija Kulture.

La prensa tuvo acceso a documentos legales de la rapera, en ellos se explica que la petición de la disolución de la unión entre Cardi B y Offset es irrevocable y deberán presentarse el próximo 4 de noviembre para llegar a un acuerdo sobre los temas de división equitativas de bienes matrimoniales así como la manutención y custodia de su hija Kuture.

