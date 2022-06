Cardi B responde a un fanático que llamó a su hija Kulture "autista".

El viernes, Cardi B respondió a un fanático de Twitter que sugirió que Kulture, la hija de 3 años de la rapera de "Never Give Up", tiene autismo. “Tu hija es literalmente autista y estás en twitter en lugar de asegurarte de que no esté metiendo el dedo en los puntos de venta”, escribió el usuario @theminajprint en un tweet eliminado.

La intérprete de "WAP", de 29 años, aplaudió a través de un tuit de cita, escribiendo: "Mi hija no es autista... No pueden llamarla fea, así que tienen que diagnosticarla con algo. Vayan a jugar con la perra del tráfico".

Las respuestas a la réplica de Cardi variaron, y muchas suplicaron a la creadora de éxitos "Bodak Yellow" que dejara de alimentar a los trolls proverbiales. "Ingnóralos. Simple. Quieren llegar a ti y los dejas”, tuiteó @M_Louise91. El usuario @bardifire se hizo eco: “Mami, deja de prestarles atención. Eso es literalmente lo que quieren”.

Fanáticos apoyan a Cardi B tras comentarios negativos

Cardi B responde a un fanático que llamó a su hija Kulture "autista".

Muchos otros comentaristas aprovecharon la oportunidad para desentrañar suavemente las implicaciones despectivas del tuit original sobre el autismo. "Su hija no es autista, pero yo sí y soy muy inteligente y no está mal tener autismo, pero cardi b conoce a su hija más que nadie", intervino @Brian_thadon95, cuyo tuit pareció obtener la mayor cantidad de "me gusta" entre los respuestas directas a la réplica de la cantante Cardi B a partir del sábado por la mañana.

Otro usuario, @SheLoves_Blue, enfatizó: “Nadie está diciendo que hay algo de malo en ser autista, pero mira la intención de la persona que lo dijo. No estaban tratando de ser útiles o informativos, lo dijeron de una manera rencorosa, así que sí, ella tiene derecho a estar molesta”.

Te puede interesar: Billboard nombra a Cardi B como la mujer del año

Cardi B ha sido víctima de críticas en el pasado

Cardi B responde a un fanático que llamó a su hija Kulture "autista".

La nativa del Bronx comparte Kulture y su hijo Wave con su esposo, el rapero Offset, de 30 años. La artista de “Money” se ha enfrentado a críticas en el pasado por criticar las afirmaciones no solicitadas e infundadas de que sus hijos tienen autismo. Incluso, Cardi B ganó una orden que obligó a un youtuber a eliminar videos difamatorios en abril de 2022.

La Verdad Noticias recuerda que, en una diatriba de Instagram Live transmitida a principios de abril de 2022, Cardi aclaró su postura. “No hay nada de malo en ese trastorno”, dijo.

“Tengo amigos que tienen hijos autistas. Pero mi hijo no tiene eso. Entonces, si quiero decir: 'No le pongas esa mierda a mi hijo', puedo decir eso. ¿Por qué me equivoco al decir 'No le pongas esa mierda a mi maldito hijo', pero la persona que está tuiteando eso no está equivocada?”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.