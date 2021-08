Cardi B regala un bolso de 48,000 dólares a su hija de 3 años

Kulture, la hija de 3 años de edad de Cardi B y Offset, ahora tiene un bolso Hermès Birkin de mamá y papá. Lo sorprendente del regalo, sin embargo, es que su nuevo bolso personalizado tiene un precio que se acerca a los 50 mil dólares.

La rapera de "Bodak Yellow" hizo algunos movimientos monetarios importantes cuando le regaló a Kulture un Birkin amarillo con un diseño de arcoíris deslumbrante en la parte delantera, que publicó en su Instagram el martes con la leyenda "Yo y mi mejor amigo de por vida".

Esta no es la primera vez que la rapera le hace un regalo extravagante a su pequeña; el año pasado, Cardi B fue criticada por regalarle a su hija un bolso de 8 mil dólares, se trato de su segundo bolso Birkin.

Michelle Berk, directora ejecutiva de Privé Porter, un revendedor privado de bolsos de lujo que se especializa en productos Hermès, dijo el jueves que Cardi la llamó después de que Kulture vio un pequeño bolso arcoíris en Claire's y le rogó a su madre por él.

Pero la artista de "I Like It" pensó que su hija no debería conformarse con poco y decidió comprarle una versión de diseñador que tomó más de 100 horas para colocar 30,000 cristales de colores del arco iris en la bolsa personalizada, que cuesta $ 48,000.

El regalo podría haber sido inspirado por "el serio problema" que tuvo Kulture hace un año, y que te detallamos en La Verdad Noticias aunque también pudo deberse a que Offset compró a Kulture su primer Birkin rosa, para su segundo cumpleaños el año pasado y no deseaba que él sea el favorito.

¿Cuánto cuesta un bolso Birkin de Hermès?

Bolsos Birkin se venden en miles de dólares

Las bolsas Hermès Birkin son las más caras del mundo, con un precio de entre $40.000 y $500.000 dólares por una sola bolsa. Nombrada en honor a la actriz y cantante, Jane Birkin, el icónico bolso está hecho a mano y es estrictamente exclusivo, lo que impulsa el valor año tras año.

Aunque Card B ha sido criticada por dar regalos tan caros a su hija quien “arruinó” sexy video de la cantante, ella respondió a través de sus historias de Instagram alegando que su hija debe disfrutar de los mismos lujos que sus padres.

"Si llevo puesto Cha-nay-nay, mi hijo está teniendo lo mismo. No depende de lo que les guste a los niños. Si fuera por ellos, estarían afuera en pañales. Si yo me viera como una mala perra, una perra cara, y yo si mi hija se ve como un vagabundo, ustedes estarían hablando mierda", dijo Cardi B.

