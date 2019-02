Cardi B rechazó cantar en el medio tiempo del Super Bowl

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados del año por los amantes del futbol americano, pero una de sus principales características es el gran espectáculo musical que brinda, pues artistas como Justin Timberlake y U2 han amenizado la máxima contienda deportiva. Sin embargo, parece ser que Cari B, se ha dado el lujo de rechazar esta oportunidad.

Cardi B se solidariza con Colin Kaepernick

Si bien es cierto la edición LIII del Super Bowl es una gran oportunidad para cualquier artista, pues no es un secreto que dicho show representa varios cientos de miles de dólares, pero esto parece no importar a la famosa rapera, pues en solidaridad con el ex jugador Colin Kaepernick ha decidido no participar en la presentación de medio tiempo.

Recordemos que en el 2016, Colin Kaepernick una vez más se apoderará de la televisión de los Estados Unidos, pero a pesar de ser uno de los más importantes en la historia deportiva de dicho país, no se aleja de la polémica. En 2016, Colin Kaepernick se arrodilló mientras se entonaba el himno estadounidense como acto de protesta en contra del racismo.

Ahora, sumándose a esta protesta, la rapera Cardi B dijo que le fue difícil rechazar la lucrativa invitación de que actuara en el Super Bowl pero lo hizo en solidaridad con el ex jugador de la NFL.

Fue por esta poderosa razón que, como acto de solidaridad y aunque esto representó sentimientos encontrados, Cardi B, rechazó de plano esta lucrativa oportunidad de estar presente en el Super Bowl LIII que s por cierto, se llevará a cabo en Atlanta, Georgia.

Para Cardi, tomar esta decisión fue sumamente dificil, ya que asegura que a su esposo, el también rapero Offset, es amante del futbol americano, sin embargo, sus ideales esta vez fueron más fuertes.

“Mi esposo adora el fútbol. Sus hijos juegan fútbol. Es difícil para él en verdad… Él realmente quería asistir al Super Bowl, pero no puede hacerlo en apoyo a algo“, declaró Cardi B.

“Hay que sacrificar eso”, agregó. “Yo tengo que sacrificar mucho dinero de la presentación. Pero hay alguien que sacrificó su empleo por nosotros, así que tenemos que estar con él”.

La noble acción que tuvo Colin Kaepernick contribuyó a comenzar una ola de protestas hincándose durante el himno nacional para hacer más conciencia con respecto al racismo y brutalidad policiaca.