Cardi B presume el lujoso atuendo para su video “Money” (VIDEO)

La controversial rapera Cardi B ha sorprendido a sus fans con una sorpresa inesperada, ya que anunció que sacará el vídeo musical de su canción “Money” de una forma bastante lujosa, esta noticia la dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, la cantante reveló que dentro de muy poco lanzará su tan esperado vídeo, del cual no compartió la fecha oficial de lanzamiento, pero que ha dejado a muchos impactados ya que se dejó ver con un look súper lujoso todo dorado y con unas uñas gigantes, como un adelanto de lo atractivo que será su material visual.

Cabe recordar que Cardi B compartió un video en donde afirma que su relación con Offset infelizmente ya no existe, que aunque hace meses tuvieron a su pequeña hija Kulture, no pudieron seguir y decidieron mejor ya no forzar el noviazgo.

Muchos de los fans de la controversial cantante ya esperan con muchos ánimos el video de su canción “Money”, que hasta el momento ya es bien recibido al ver el aspecto que presumió la cantante.