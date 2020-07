Cardi B muestra cómo se BLANQUEA parte de su cuerpo ¡Hasta la zona íntima!/Foto: Los 40

La rapera Cardi B les ha dado a los fanáticos una mirada sincera a su extensa rutina de belleza después de documentar una sesión de blanqueamiento de la piel en sus genitales. OMG!

La cantante de I Like It insiste en que no suele ser fanática de los controvertidos tratamientos para aclarar la piel utilizados por algunas personas de color, pero lo considera necesario en ciertas partes de su cuerpo.

Explicó todo en publicaciones reveladoras en su línea de tiempo de la historia de Instagram el lunes cuando recibió una visita interna de su esteticista, Fátima, del spa de viajes AFL Beauty Bar.

"Estoy blanqueando a mi gato cootie", reveló la estrella del hip-hop mientras compartía imágenes de video de sus piernas en medio del procedimiento.

"Estoy en mi cama, blanqueándome la vagina, blanqueando mi axila, porque sabes que a veces nos afeitamos rápidamente y todo, y tu vagina se oscurece un poco y todo", confesó la rapera.

“No creo en el blanqueamiento corporal”, continuó la ex stripper, “solo creo en las axilas, o en la vagina, tal vez tu an*. Me gusta mi an* oscuro. Pero sí, como, totalmente, me están blanqueando la vagina".

Cardi B presume nuevo tatuaje

Cardi, que está casada con el rapero de Migos, Offset, también hizo una crónica de una sesión de depilación más tarde en el día, ya que tenía la parte superior del labio encerada ante la cámara, lo que la hizo encogerse y gritar de dolor.

Belcalis Almánzar (nombre real de Cardi) lleva más de 2 años casada con su colega Offset, cuyo nombre es Kiari Kendrell Cephus, tienen una hija juntos llamada Kulture y ambos suelen compartir su amor y vivencias en las redes sociales/Foto: CNN en Español

No son los únicos regimientos de belleza que la rapera ha mantenido durante el bloqueo relacionado con COVID-19, presentando un nuevo tatuaje en mayo que tardó "varios meses en completarse".

La joven de 27 años ahora luce un nuevo tatuaje en la espalda de un colorido ramo de flores, que completó con una mariposa naranja y negra detallada, complementando su pieza de pierna de pavo real, el cual presume en sus redes sociales cada que tiene oportunidad.

Cardi también se ha realizado varias perforaciones nuevas, incluso en el pecho y los labios.