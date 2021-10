Cardi B luce verde de pies a cabeza para la Semana de la Moda en París.

Cardi B hizo una gran declaración con su outfit mientras estaba en Francia para la Semana de la Moda de París, luciendo una peculiar apariencia verde brillante que los fanáticos no podían dejar de comentar en las redes sociales.

El catsuit, diseñado por Richard Quinn, consistía en una camiseta ceñida que se abría en la parte delantera con un capó con volantes y mangas que se convertían en guantes.

La pieza única también presentaba pantalones de paracaídas plisados que cubrían completamente los pies de la rapera de 28 años, como lo haría un mono, y una línea de cintura favorecedora que acentuaba las envidiables curvas de Cardi B.

Look de Cardi B recibe comentarios negativos

La Verdad Noticias informa que, el último look de Cardi B para la Semana de la Moda de París inmediatamente hizo comparaciones con todo, desde verduras hasta plantas y "la rana René" en las redes sociales.

Algunos usuarios de Twitter bromearon diciendo que su conjunto se parecía al mono de girasol que Will Smith usó una vez en un episodio de "The Fresh Prince of Bel-Air", mientras que otros dijeron que les recordaba a Dipsy de "Teletubbies".

"Ella siempre es linda, pero parece un atuendo de Teletubbies", escribió un usuario después de ver a Cardi en el atuendo de alta costura. "Alguien. Por favor… Photoshop para agregar al bebé sol de Teletubbies”, escribió otro. En comentarios más duros, una persona argumentó que Cardi estaba emitiendo vibraciones de "Baby Bop" (de "Barney y sus amigos").

Fans deliran con el outfit de Cardi B

Afortunadamente para Cardi, los comentarios no fueron del todo malos online. Muchos de sus fanáticos dijeron que estaban amandoo el look a pesar de ser una de sus elecciones de moda más extrañas. "No puedes hablar en serio, mira el detalle de moda de #CardiB, ¡c'est magnifique!" un fan deliraba.

Cardi ha estado ocupada causando sensación en varios eventos de la Semana de la Moda de París durante los últimos días, junto a su esposo, Offset, de 29 años. Además, se rumora que Cardi B ha estado “llorando sin motivo” desde el nacimiento de su hijo.

El look monocromático del domingo fue definitivamente un cambio drástico de sus looks anteriores de París, como el glamuroso atuendo rojo de plumas y lentejuelas que usó a fines de septiembre. Es de recordar que Cardi B también fue noticia el mes pasado por su atuendo exagerado de Schiaparelli, que presentaba "pezones" chapados en oro.

