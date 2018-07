Cardi B lidera dos veces el Hot 100 de Billboard

La cantante rapera Cardi B, lidera dos ves el Hot 100 de Billboard, con los temas 'I Like It' y 'Bodak Yellow.

La famosa estrella de origen dominicano logró convertirse esta semana en la primera rapera que ha colocado dos canciones en la codiciada lista de los Billboard. Recordamos que la primera canción fue 'Bodak Yellow en octubre del 2017.

La canción I Like It' de la estrella Cardi B cuenta con la participación del puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin.

EL tema ‘I Like It’ fue lanzado en la plataforma de YouTube en el mes de mayo, la canción logro convertise en un éxito para la cantante colocándose en los primeros lugares de los Hot 100 de los Billboard

Recordamos que la artista se colocó en el primer lugar en octubre del año pasado con el tema Bodak Yellow.

Un dato curioso es que el nombre real de la rapera es Belcalis Almanzar siendo su nombre artístico Cardi B.

Con esta noticia la rapera encabeza los primeros lugares, y recordando que en la codiciada lista de los Hot 100 en el año de 1998 estuvo la cantante Lauryn Hill logrando ser la sensación al estar durante dos semanas con el tema Doo Wop.

La lista de los Hot 100 de los Billboard ha sido una oportunidad para los cantantes cuando inician su trayectoria en el mundo de la música, en esta lista se mide la popularidad de las canciones más escuchadas abarcando diferentes géneros musicales.

La cantante repite nueve meses después con "I Like It", un tema que también pertenece a su álbum debut, Invasion of Privacy.

NUMBER #1 @badbunnypr @jbalvin Una publicación compartida por Cardi B Official IG (@iamcardib) el 2 de Jul de 2018 a las 12:15 PDT

El cantante J Balvin está agradecido por los resultados de la canción que hizo junto con Cardi B.

Cabe mencionar que la rapera con tan solo 25 años ha logrado ser la sensación de todo el público que está fascinado con la música de la estrella.