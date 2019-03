Cardi B le dedicó homenaje a Selena cantando "Como la flor" (VIDEO)

La famosa rapera Cardi B se ha mantenido en el centro de atención durante los últimos meses, pues tuvo un año bastante activo, entre la separación de su pareja, su pleito con la cantante Nicki Minaj que incluso terminó en golpes, la rapera pudo hacerse tiempo para continuar con su carrera e incluso logró conseguir su primer Grammy por “El mejor álbum de rap” haciendo historia al ser la primera mujer en conseguir este galardón.

Ahora nuevamente vuelve a impresionar a sus fans con su nueva interpretación.

¿Qué hizo Cardi B?

La famosa rapera no se da ni un día de descanso, pues tras ganar el premio continuó con su exitosa carrera e incluso hace unos días estrenó su último tema titulado “Please me” en colaboración con el aclamado cantante Bruno Mars.

Te puede interesar: Noelia enloquece a sus fans posando completamente desnuda (FOTO)

Ahora, durante uno de sus conciertos, Cardi B expresó su amor y admiración por una de las estrellas más famosas del último siglo: La fallecida Selena Quintanilla.

Durante una de sus presentaciones en Houston, Texas, la cantante lució un llamativo atuendo de vaquera y lo presumió a sus fans mientras se encontraba en su camerino, ya que hablo sobre como la cantante Selena fue su inspiración e incluso uno de sus vestuarios fue la base del atuendo que utilizo en el video “Please me”

Así mismo expresó su admiración por la gran cantante, también llamada “La reina del Tex-Mex” por lo que deleitó a sus fans cantando un fragmento de una de sus canciones más famosas “Como la flor” lo que enloqueció a todos sus seguidores, quienes la llenaron de halagos e incluso hubo algunos que le pidieron que realice un cover de alguna canción de Selena.

Cardi B