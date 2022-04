Cardi B explota contra sus fans y borra su cuenta de Twitter

La cantante Cardi B decidió responderle a los “fanáticos” que la criticaron con insultos y mencionando a su hijo, por no haber asistido a los Premios Grammy 2022, después anunció que eliminaría su cuenta de twitter.

Algunos de sus fans dijeron que esperaban verla en la ceremonia, pues estaba nominada a “Mejor Interpretación Rap”, hicieron mención a que la cantante sólo los ilusionó, ya que al final no fue, también que debía tomarlos más en serio.

También le escribieron que el hijo de la intérprete de la canción “WAP” no estaría feliz al verla burlarse de sus fanáticos, además de que ya no estaba haciendo música, la mayoría hacían mención a que los había decepcionado por no ir al evento.

Cardi B explotó contra sus fanáticos

La cantante después de ver la cantidad de comentarios negativos que había recibido por no ir a los Premios Grammy 2022, decidió responder muy a su estilo a sus fanáticos, escribió:

“Pero Dios mío, odio a esta est*** base de fans. Tienen que ser los más est****, criticando a mis hijos solo porque creían que iba a ir a los Grammy y no fui”

Remató su mensaje dejando claro que ella en ningún momento confirmó que iba a ir al evento, seguido de esto eliminó su cuenta de twitter, incluso varios usuarios reportaron que al buscar su cuenta aparece como inexistente, no es claro si esto será definitivo.

¿Cuántos hijos tiene Cardi B?

Cardi B actualmente tiene dos hijos, ambos frutos de su matrimonio con el rapero Offset, la mayor es su hija Kulture Kiari y el varón es el más pequeño, quien nació el año pasado.

En La Verdad Noticias también te informamos que Cardi B abandonó su primer protagónico en cine unos días antes de empezar las filmaciones.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.