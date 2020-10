Cardi B es nombrada influencer de estilo de Footwear News del año

Footwear News dio a conocer los galardonados con los 34 premios anuales de Footwear News Achievement Awards este miércoles, y la cantante Cardi B recibió un reconocimiento especial.

La rapera fue nombrada Influencer de Estilo del Año, lo que no es de extrañar ya que siempre incluye patadas de alto nivel en sus letras (pantalones rojos y esos Balenciagas, los que parecen calcetines).

El 13 de noviembre, Cardi B abandonará una colaboración completa con Reebok, que anunció en su cumpleaños a principios de este mes.

La cantante Cardi B fue galardonada en el Footwear News

Cardi B cautiva con su look

Las zapatillas que lució la cantante Club C tienen un diseño en blanco y negro con una suela transparente y están disponibles en tallas para niños pequeños y adultos, con un costo de 50 dólares y 100 dólares, respectivamente.

“Siempre me ha gustado la moda. En ese entonces, no podía permitirme lo que quería, ahora puedo. Es más fácil y tengo más conexiones con las marcas”, dijo Cardi B a FN. “Podría usar el zapato más incómodo y simplemente lo tomaré y me encantará porque es moda, es belleza, es increíble, es diferente. Me aburro, así que es entonces cuando mi estilista y yo [Kollin Carter] nos volvemos creativos y creamos algo nuevo y sorprendente".

Cardi B aceptará el honor durante las primeras FNAA virtuales el 8 de diciembre.