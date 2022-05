Cardi B es confundida con Nicki Minaj y esta es su polémica reacción

La reacción de la rapera y ex stripper causó controversia en redes sociales.

Cardi B se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que vivió un momento muy bochornoso en el legendario club nocturno SOB, el cual se encuentra ubicado en Nueva York. De acuerdo con información que circula en Internet, el DJ del lugar la confundió con Nicki Minaj.

En la grabación podemos observar a la rapera junto a su esposo Offset y un grupo de amigos disfrutando del ambiente que había en el lugar. Sin embargo, la situación se pone incómoda cuando el DJ reproduce el tema ‘Do We Have A Problem’ de Nicki Minaj y después le anuncia al público que ella se encuentra en el club, aunque esto no era verdad.

“Saludos a Nicki que se encuentra en el club ahora”, se escucha decir a DJ Will NYC mientras que la rapera, su esposo y sus amigos se miran visiblemente confundidos e intentan pasar desapercibidos ante el público que se ha reunido en el club bailando al ritmo de la canción.

¿Amenazó al DJ que la confundió?

Ante lo ocurrido, la rapera solicitó hablar y sin poder contener su enojo le lanzó un fuerte mensaje al DJ mientras el público presente no dejaba de gritar. “¡Seamos peligrosos! ¿Estás listo para ponerte peligroso esta noche? Quiero escuchar sangre”, menciona la esposa de Offset para después aventar el micrófono con fuerza.

En ese momento, DJ Will NYC quitó la canción de Nicki Minaj y comenzó a reproducir ‘WAP’, el tema que la rapera lanzó en agosto del 2020 junto a Megan Thee Stallion y que logró encabezar la lista de Billboard Hot 100. Rumores aseguran que el DJ recibió una golpiza a las afueras del club pero hasta el momento esto no ha sido confirmado.

¿Qué pasó entre Cardi B y Nicki Minaj?

La rivalidad de ambas rapera ha llegado a los enfrentamientos físicos.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la rivalidad de Cardi B y Nicki Minaj ocurre debido a las comparaciones por parte de los fans y la prensa, mismas que se salieron de control y acabó en un encuentro violento en la Harper Bazaar's ICONS Party del New York Fashion Week que se llevó a cabo en septiembre del 2018.

