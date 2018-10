Cardi B envía emotivo mensaje a Selena Gomez

Desde que anunciaron el estado de salud de la cantante Selena Gomez, diversos famosos le han enviado mensajes para su pronta recuperación.

La rapera Cardi B mostró todo su apoyo a la ex chica Disney Selena Gomez, luego de que se diera a conocer que la intérprete se encontraba ingresada en un hospital debido a una crisis emocional.

Cardi B tras haber colaborado con Selena Gomez en el tema ‘Taki Taki’ junto con Ozuna y DJ Snake, la rapera desde hace días no ha sabido como se encuentra Selena Gomez.

La rapera luego de enterarse de la noticia de Selena Gomez, la cantante le envió un emotivo mensaje en redes sociales.

Los fans de la cantante Selena Gomez han estado muy preocupados por su salud y es que en su cuenta social de Instagram envió un mensaje despidiéndose.

"La gente me dice cuando estoy así, '¿por qué no te vas de vacaciones?', pero aunque vayas a cualquier lugar del mundo, no puedes escapar de tu mente", por tanto, lo importante es buscar ayuda y rodearse de los seres queridos". Comentó Cardi B.