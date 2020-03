Cardi B entra en CRISIS al hablar del Coronavirus en Instagram

Cardi B ha causado revuelo en las redes sociales luego de que publicara un par de vídeos a través de su cuenta oficial de Instagram para platicar con todos sus fans acerca del Coronavirus, enfermedad que afecta a más de 100 países, pero no pudo evitar sufrir una crisis en ese momento.

La exitosa rapera de origen estadounidense ha querido tomar sus redes sociales para expresar el miedo que tiene sobre la nueva enfermedad que ocasiona el virus CODIV-19, la cual ya ha sido oficialmente declarada una Pandemia por la Organización Mundial de la Salud debido a que se han registrado más de 140, 000 mil casos en 122 países.

Cardi B comenzó el vídeo dirigiéndose al gobierno de Estados Unidos para mencionarles que ella, como madre, tiene miedo de todo lo que esta ocurriendo en el mundo a causa de esta enfermedad y también expresó su enojo sobre las personas que hacen del Coronavirus un tema de burla en las redes sociales.

“Gobierno, déjenme decirle algo a todas las madres, no sé de que se trata este coronavirus, no entiendo cómo era eso de Wuhan, China, no voy adelante, una perr* tiene miedo. Estoy un poco asustada”, menciona Cardi B en el vídeo.

“Me pusé en pánico, muchos de ustedes hijos de pu**, piensan que es una broma, como yo estaba pensando ¿verdad? Sigan jugando, estoy muerta de miedo, jodidam*nte asustada, me estoy abasteciendo de comida”, finalizó la rapera en el vídeo que compartió en Instagram.

Pero Cardi B no es la única celebridad que ha demostrado su miedo al Coronavirus en las redes sociales pues se sabe que también Paris Hilton, Arnold Schwarzenegger, Ozzy Osbourne y Mariah Carey han cancelado algunos de sus proyectos laborales por temor a contagiarse de esta mortal enfermedad.

