Cardi B dice que le han pagado mal en diferentes momentos de su carrera

Cardi B ha deslumbrado a los fanáticos con su personalidad sin sentido y despreocupada desde que apareció por primera vez en Love & Hip-Hop: New York. Una bailarina joven y enérgica, Cardi invirtió en sí misma para lanzar una carrera de rap masiva con su sencillo, "Bodack Yellow".

Desde entonces, la rapero nacida en el Bronx ha ganado premios Grammy, ha trabajado con artistas estelares y ha sido el rostro de numerosas campañas. Sin embargo, Cardi no ha guardado silencio sobre el racismo y el sexismo que ha experimentado en la industria de la música.

El patrimonio neto de Cardi B es de 30 millones de dólares

Aún así, una relativamente nueva en el entretenimiento, Cardi B ya está acumulando su dinero. Según Celebrity Net Worth, la artista de hip hop y personalidad de las redes sociales tiene un valor de 30 millones de dólares.

Es bueno que Cardi valga millones porque ciertamente tiene un gusto caro. “Ser un artista, verte bien para ti, hacer toda esta mierda extra para complacerte. Esa mierda cuesta dinero”, compartió Cardi B en Instagram. "Mis facturas son como $300,000, $250,000 cada mes".

Además de sus facturas, Cardi también es conocida por gastar sumas de dinero asombrosas en joyas para ella, su esposo, Offset, y su hija Kulture. La pareja también compró una casa de $5.5 millones en Buckhead, Atlanta.

Según The Things, en 2018, Cardi gastó $400,000 por el diamante que usó en su actuación en Coachella. Comohemos mencionado en La Verdad Noticias, Cardi tampoco tiene reparos en prodigar a su hija pequeña, gastó casi medio millón de dólares en su primer cumpleaños.

Sin embargo, el gasto más impactante de Cardi ha sido su lujosa colección de autos. Desde un Lamborghini hasta un Rolls Royce y un Mercedes G-Wagon, todo es bastante impactante ya que la rapera ni siquiera tiene su licencia de conducir.

Cardi B dice que está mal pagada

Independientemente de lo que piense de los hábitos de gasto de Cardi, se ha ganado cada centavo. De hecho, se está volviendo sincera sobre cómo la han afectado las brechas salariales de género y raza.

“La raza es real…. Es como, a veces ves que la raza realmente importa y la mierda porque he estado viendo a algunos influencers, que no son, ya sabes, como yo. Influencers caucásicos. Y les pagan mucho dinero”, dijo a XXL Magazine.

“Hay otros artistas que sé cuánto les pagan. He estado haciendo mi investigación ahora, mucho. Y es como, Maldita sea, muthaf*ckas están siendo estafados. Y es por eso que digo, no, voy a obtener todo lo que merezco".

La rapera, cuya madre es de Trinidad y su padre es de República Dominicana, ya no acepta menos de lo que se merece. Ella explicó: He estado en acuerdos muy malos. Sí me pagaron, pero siento que merecía más. Este año me aseguré de obtener lo que merezco”.

