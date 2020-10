Cardi B confirma que regresa con su esposo Offset ¡en pleno tramite de divorcio!

Cardi B le está dando a Offset otra oportunidad solo un mes después de que solicitó el divorcio el 15 de septiembre, cuando declaró en sus documentos judiciales que "no hay perspectivas de reconciliación".

Sin embargo, algo cambió claramente entre la tumultuosa pareja después de que pasaron juntos sus cumpleaños.

“Mucha gente me ha estado acosando. Solo soy una perra loca, la gente dice que he estado haciendo una mierda para llamar la atención y esto y aquello. un día soy feliz, al día siguiente quiero golpear a una ... una vez ... luego no sé que es como si empezara a extrañar ”, explicó Cardi entre lágrimas durante un video en vivo en Instagram esta semana.

"Es muy difícil no hablar con tu mejor amigo, es muy difícil no hablar con tu mejor amigo y es muy difícil no tener vergüenza", dijo en referencia a Offset. Pero esa no es la única razón por la que hizo las paces con el rapero, de 28 años.

“Es realmente difícil no tener vergüenza”, admitió Cardi.

Mientras hablaba con un amigo no identificado cercano, Cardi admitió: "No soy bipolar, me hice una prueba". Esto último pareció ser una respuesta a los críticos que la acusaron de tener el trastorno debido a su relación intermitente con Offset .

“No lo sé, solo soy una perra loca. La gente dice que lo acepté porque soy materialista ”, dijo Cardi antes de mencionar el Rolls Royce que Offset le regaló por su cumpleaños. Aunque a ella "le gustan las cosas materiales", Cardi dijo que esa no es la razón por la que "se acostó" con Offset después de la separación. La cruda y dura verdad es: "Realmente quería un poco de mierda para mi cumpleaños, de verdad", admitió.

Cardi continuó explicando que su relación con Offset no es diferente a la de la pareja promedio de personas que no son celebridades. “Somos personas típicas, madres que se casaron jóvenes y eso es lo que somos. No somos diferentes a todos ustedes, a las relaciones disfuncionales”, dijo.

Cardi B olvida el divorcio y regresa con Offset

La reconciliación de Cardi y Offset se produce solo un mes después de que ella solicitó el divorcio después de tres años de matrimonio. HollywoodLife obtuvo los documentos oficiales de la corte, que fueron presentados por Cardi en Georgia, donde la pareja tiene una casa en común.

En su solicitud de divorcio inicial el 15 de septiembre, Cardi declaró que ya estaba separada de Offset, sin embargo, no estaba claro cuándo exactamente se separaron. Los documentos legales indicaban que Cardi buscaba la custodia física primaria, así como la custodia legal de la hija de 2 años de la pareja, Kulture Kiari Cephus.

Además, solicitó que Offset pagara la manutención de los hijos, aunque nunca mencionó una cantidad en dólares. Junto con Kulture, Offset tiene tres hijos de relaciones anteriores.

Cardi B y su esposo tienen una niña juntos, Kulture Kiari Cephus.

Solo un día después de solicitar el divorcio, Cardi enmendó su petición de divorcio para declarar que ya no buscaba la custodia física y legal primaria de su hija, Kulture.

En cambio, Cardi solicitó que el tribunal "respete y haga cumplir cualquier acuerdo de custodia acordado por las partes y que dicho acuerdo sea lo que sea en el mejor interés del niño".

Offset aún no ha respondido a la solicitud de divorcio de Cardi; sin embargo, es muy probable que Cardi cancele el divorcio después de la reconciliación. ¡Tendremos que esperar y ver que pasa!.

Historia entre Cardi B y Offset

Cardi y Offset se conocieron en 2017 y fueron vistos juntos por primera vez en el Super Bowl 51 en Atlanta el 5 de febrero de 2017. El romance avanzó rápido y antes de que el mundo lo supiera, se casaron en secreto en Georgia el 20 de septiembre de 2017.

TE PUEDE INTERESAR: Cardi B ya no quiere tener más peleas con otras mujeres de la música

Antes de que Cardi solicitara el divorcio, se separó brevemente de Offset en diciembre de 2018 por sus infidelidades. Más tarde se reconciliaron a principios de 2019, luego de la gira de disculpas públicas de Offset.