Cardi B confeso haber pasado por una terrible depresión en su separación

La famosa cantante Cardi B está en la portada de una importante revista, en la que a su paso, compartió algunos detalles sobre la dura situación familiar que atravesó tras dar a luz a su hija, incluyendo la separación de Off-Set, su pareja.

Entre otras cosas, Cardi B confesó haber sufrido de depresión post-parto antes de separarse del rapero y afirmó que este habría querido que ella cambiara de opinión con respecto a su embarazo.

“Me decidí por mi cuenta. Nadie toma mis decisiones sobre mi vida sino yo. No quería ir a la consejería matrimonial. Lo sugirió, pero es como, ‘No quiero ir’. No hay un consejero o nada que pueda hacerme cambiar de opinión”, determinó.

A pesar de estos desagradables inconvenientes, Cardi dijo que está feliz con su vida y las decisiones que ha tomado.

“Siento que mi vida es un cuento de hadas y que soy una princesa: harapos a la riqueza, personas que intentan sabotear. Antes, me preocupaba por todo: las relaciones, los chismes. Ahora no siento que tenga tiempo para complacer a la gente. Ya no me importa nada, solo mi carrera y mi hijo. Bueno, me importa mi carrera por mi dinero”.