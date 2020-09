Cardi B comparte tierno antes y después de la pequeña Kulture ¡Un amor!

Cardi B celebró el Día Nacional de la Hija con la pequeña Kulture de dos años de edad, con quien compartió un par de fotos en Instagram poco después de revelar su divorcio con el rapero y padre de Kulture, Offset.

Cardi lució elegante sin esfuerzo en la primera foto, que la mostraba con un impresionante vestido de noche negro.Llevaba sus mechones negros en un lustroso corte romo y sonrió mientras miraba a la cara de su bebé.

Una segunda foto mostraba a su hija luciendo linda con una sudadera de Balenciaga rosa fuerte y un tutú a juego.La niña vestía zapatos deportivos Nike blancos y parecía sujetarse a unos globos que estaban sobre el marco.

Kulture también apareció en un video humorístico que Cardi publicó el viernes en sus Historias de Instagram.La niña parecía divertirse mientras jugaba con el cabello de su madre, aunque la cara de Cardi estaba fuera del marco. Eventualmente, todos los tirones comenzaron a doler y se pudo escuchar a la cantante quejándose, a pesar de que el audio estaba apagado.

Cardi B habló sobre sus sentimientos hacia Offset

La artista ganadora del Grammy habló sobre el estado actual de su vida amorosa el miércoles en su página OnlyFans para suscriptores.

"Podría salir con cualquier hombre que quisiera ... mis DM están inundados", dijo el intérprete de WAP, que presentó una solicitud para separarse del rapero Migos a principios de este mes en Atlanta, y dijo que la unión estaba "irremediablemente rota".

'Si hubiera querido quedarme, podría haberme quedado. Decidí irme '.

La cantante, cuyo nombre completo es Belcalis Marlenis Almánzar, dijo que su tiempo lo consume el trabajo y que no busca otra relación: "En realidad, no quiero salir con nadie; estoy tan concentrada en mi negocio que es una locura", dijo.

A principios de esta semana, Cardi reveló que estaba felizmente soltera luego de su ruptura con Offset.

La intérprete de I Like It reiteró que la decisión de separarse era de ella y que no era sensible al respecto. "No puedes herir mis sentimientos tratando de tirarme el divorcio en la cara porque, al final del día, decidí que quería irme", agregó. "No esperé hasta que me engañe de nuevo. No esperé [por] otra controversia con él involucrado. Decidí irme.

Te puede interesar:Cardi B aplaude al enterarse de que está siendo "cancelada" en Twitter

Cardi B y Offset se casaron en secreto en 2018, pero no dieron a conocer la noticia hasta 2019. La pareja ha pasado por varios conflictos relacionados con infidelidades del rapero.