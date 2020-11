Cardi B comparte atrevida FOTO con Offset tras su reconciliación/Foto: Gossipvzla

La reconciliación de Cardi B con su esposo Offset parece haber vuelto. La cantante de WAP decidió recientemente suspender los procedimientos de divorcio, después de presentar los documentos por primera vez en septiembre.

Se vio a la pareja acurrucándose juntos en una publicación de Instagram repleta de muestras de amor que mostraba a Cardi desfilando en toples para la cámara y chupando una paleta.

Cardi, de 28 años, parecía no llevar nada más que un sostén nude cuando se inclinó hacia la estrella de Migos, de 28 años, con quien comparte a su hija Kulture. "Trabajamos muy duro hoy", escribió Cardi en la leyenda.

Cardi y su esposo protagonizaron un momento demasiado hot en Instagram. Al parecer la pareja está tomando muy bien su regreso/Foto: Mirror

Viene después de que ella solicitó oficialmente cancelar el divorcio menos de dos meses después de que puso las ruedas en movimiento al calificar su matrimonio como 'irremediablemente roto'.

No es la primera vez que Cardi da un giro de 180 grados en su decisión de dejar la estrella. En 2018, dejó a Offset en medio de rumores de que le había sido infiel, solo para llevarlo de regreso dos meses después.

¿Cardi B aún podría separarse de Offset?

Sin embargo, aunque le ha dado otra oportunidad a su matrimonio, Cardi todavía ha dejado la puerta abierta para otra separación.

Según TMZ, la cantante supuestamente solicitó un despido 'sin prejuicio', lo que significa que tiene derecho a volver a solicitar el divorcio en una fecha posterior si así lo desea.

El mes pasado, un Offset con el corazón roto hizo todo lo posible por el cumpleaños de Cardi a pesar de que lo dejó semanas antes de su gran día.

Una valla publicitaria gigante de Cardi y su hija Kulture se exhibió en Sunset Strip de Los Ángeles como una sorpresa para ella.

Al revelar el costoso regalo en Instagram, Cardi pareció sentirse halagada cuando respondió; "Gracias señor, me encanta", pero luego siguió con cuatro emojis sonrientes.

Más tarde invitó a Offset a unirse a ella en su viaje de cumpleaños con amigos, donde se veía al dúo besándose y abrazándose en numerosos videos de Instagram.

Cardi habló para defender a su esposo de tres años en Twitter cuando los fanáticos la instaron a no aceptarlo. "Él es un tonto**no es un mal hombre", declaró.

Como te revelamos en La Verdad Noticias, la cantante de Bodack Yellow solicitó el divorcio el 16 de septiembre. Explicando su razonamiento, dijo: "No esperé hasta que me engañó de nuevo. No esperé [a] otra controversia con él involucrado. Decidí irme. Si quería quedarme, podría haberme quedado. Decidí irme". ¿Crees que Cardi podrá salvar su matrimonio con Offset?