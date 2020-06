Cardi B aplaude al enterarse de que está siendo "cancelada" en Twitter

Cardi B tiene un mensaje para sus enemigos que intentaron cancelar a la rapera en Twitter

El jueves por la mañana, la rapera se despertó con la noticia de que #CardiBIsOverParty estaba en tendencia en Twitter. En poco tiempo, la ganador del Grammy tomó sus redes sociales y reaccionó a las noticias.

Cardi B: Escuche su respuesta a la tendencia #CardiBIsOverParty

"Me desperté y veo que están tratando de hacer‘ Cardi B Is Cancelled Party '. Soy como lo que demonios. No estoy haciendo nada ", compartió. "Ahora veo que estas personas están editando o dicen que tengo un Instagram falso. No sé, estas personas deben pensar que soy una niña de 15 años".

También se dirigió a las publicaciones que afirmaban que estaba peleándose con Ariana Grande en el supuesto Instagram. Según Cardi B, simplemente no es el caso porque el Instagram en cuestión es falso.

"¿Ariana Grande? Ni siquiera tengo un problema con ella", declaró la rapera "Me gusta". "¿Por qué iba a hablar de ella? Me gusta su música. No lo sé".

Cardi B continuó: "Si tuviera problemas con alguien, mi equipo ni siquiera hablaría con nadie con quien tenga problemas. Ni siquiera tengo problemas con ninguna de estas chicas ... No hagas mentiras sobre mí. Es agotador . Es molesto."

Más tarde en la mañana, #CardiBIsComing y #WeLoveYouCardi comenzaron a mostrar tendencias, lo que demuestra que la rapera todavía tiene muchos fanáticos de su lado.

To the girls that thought they did some with they fake screenshots and pages ������ #CARDIBISCOMING @iamcardib @iamcardib pic.twitter.com/jAQnszUeP2 — Jordyn✨ (@BartierFenty) June 25, 2020

"Veo tanto amor de parte de no solo mis admiradores, sino solo personas aleatorias que no son páginas de cuentas de admiradores, simplemente me están dando la espalda y me doy cuenta de cómo las personas jodidas pueden hacer ciertas cosas. Es una locura cómo eso fue contraproducente para el diablo ", compartió en un tuit por separado. "Estoy muy agradecido, estoy muy agradecido por ustedes. Gracias por hacer que esos otros hashtags sean tendencia".

we need positive hashtag to be trending! please reply and RT with #WeLoveYouCardi pic.twitter.com/qsa42Zg7w2 — CardiBArchive (@CardiBArchive) June 25, 2020

Después de tratar de entender todos los hashtags, Cardi les hizo saber a los fanáticos que iba a volver a la cama. También prometió seguir nuevas páginas de admiradores que se apresuraron a defenderla en línea.

"Me siento realmente poderoso. El hecho de que no he dejado caer música en 8 meses. No he anunciado ninguno de los proyectos en los que he estado trabajando. Todo lo que estoy haciendo es comer comida y la gente tiene que hacer ediciones falsas para cancelar yo ", escribió en línea. "¡Me hace sentir que soy esa perra!"