Cardi B abandona su primer protagónico en cine días antes de empezar filmaciones

La rapera Cardi B abandonó su papel protagónico en la comedia Assisted Living de Paramount Pictures una semana antes de que la producción comenzara a rodarse en Nueva York, según los informes.

En la película la ganadora del Grammy iba a interpretar a la delincuente de poca monta Amber, quien después de seracusada de un crimen que no cometió se pone prótesis de anciana para esconderse en la casa de retiro de su abuela.

Sin embargo, Cardi B decidió salirse del proyecto debido a que se siente “sobrecargada” con su apretada agenda, según dijo una fuente cercana a la rapera al portal especializado Deadline.

Cardi B abandona Assisted Living

Además de su exigente carrera, Cardi B es madre de dos hijas, una de las cuales nació hace apenas seis meses.

Assisted Living había recibido un presupuesto de 30 millones de dólares. Fue escrita por Kay Oyegun, guionista de This is Us, y está programada para ser dirigida por la debutante Thembi Banks.

Cardi confirmó previamente su participación en la comedia el 14 de enero de 2021 al retuitear la publicación de @hosthetics: 'WAP = trabajando en Paramount'.

Además de su exigente carrera, Cardi está criando a dos hijos: su hija Kulture Kiari, de 3 años; y un hijo de seis meses cuyo nombre no ha sido revelado, de su matrimonio de cuatro años con el rapero Offset.

Películas de Card B

Cardi debutó en el cine recientemente al lado de Jennifer López.

El año pasado, Cardi interpretó a Leysa, una mujer que comparte la historia con el personaje de carreras callejeras de Vin Diesel, en la película de acción F9 de Justin Lin, que recibió críticas pésimas y recaudó 726,2 millones de dólares en la taquilla mundial.

En 2019, la ex stripper también tuvo un pequeño papel como Diamond en la comedia dramática sobre crimen Hustlers, que acumuló 157.6 millones de dólares en taquilla y obtuvo un 87% en Rotten Tomatoes.

Está previsto que Cardi aparezca en la 64.ª entrega anual de los premios Grammy, que se transmitirá el 3 de abril en CBS, donde competirá por el trofeo a la mejor interpretación de rap por su exitosa canción Up.

