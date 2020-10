Cardi B abandona Twitter después de pelear con trolls de Internet

Cardi B ha tenido grandes batallas en las redes sociales con fanáticos y trolls sobre su música, su familia o sus opiniones personales. A veces, publica videos dirigidos directamente a sus detractores o, a veces, participa en discusiones en Twitter.

Ahora, está cansada de que la interacción, la explicación y el aliento en línea hablen de su vida personal, por ello, Cardi B canceló su propia cuenta de Twitter.

Reconciliación de Cardi B con Offset desató odio

Cuando el público se enteró de la solicitud de divorcio de Cardi B en septiembre, hubo una gran cantidad de apoyo. Los rumores se arremolinaron sobre las razones de la separación, y los usuarios de las redes sociales comenzaron a inundar las cuentas de ella y de Offset con comentarios.

Aunque la cantante no fue quien reveló la información, decidió responder por mensaje de video y dejar que la gente supiera que estaba bien. En Twitter, también pidió a los fanáticos que dejaran de acosar a Offset y lo defendió como el padre de su hijo.

Cardi B y Offset se retoman su relación en medio de sus tramites de divorcio

Semanas después, la rapera de "WAP" compartió que ella y su esposo Offset no se divorciarían después de todo. Esto no les cayó bien a algunos de sus fanáticos y enemigos que decidieron tuitear sus opiniones.

Cardi B tuiteó una nota de voz con una "disculpa" a los fans que estaban enojados con ella por reconciliarse.

"Voy a dejar esto muy claro. Antes de ser una celebridad, estaba loca como Cardi B. La misma perra que viste en la televisión y en IG hablando y haciendo locuras ”, dijo. "Todavía estoy un poco más tranquila ahora, pero sigo igual. No sé por qué esperas algo diferente ahora. Esto no es Disney".

Durante un directo de IG, la rapera Cardi B ha mencionado de manera innecesaria a Ariana:



"Un montón de chicos de 15 años me están diciendo como tengo que vivir mi vida como si fuera la maldi** Ariana Grande o alguna estrella de Disney". pic.twitter.com/0APKNHBxEa — Ariana Grande Spain ❀ (@AGrandeSP) October 18, 2020

Cardi explota contra quienes llaman su relación, "abusiva"

El 15 de octubre, las cosas dieron otro giro en la saga de Twitter de Cardi B cuando los fanáticos comenzaron a llamar a Offset un abusador. Ella intervino y escribió en una respuesta ahora eliminada que ella es la que golpea y habla mierda en su relación.

Cardi B dijo que son simplemente disfuncionales. Instó a la gente a ocuparse de sus propios asuntos.

Cardi B asegura que su relación con Offset es disfuncional, pero no "abusiva"

Algunos comentaron que necesitan terapia para parejas y otros creen que ella está normalizando lo que creen que es abuso. Durante días, Cardi B ha estado peleando con los usuarios de Twitter para defender a su esposo y su vida personal, pero finalmente tuvo suficiente.

A partir del 18 de octubre, la cuenta de Twitter de Cardi B está desactivada.

¿Cuál fue la gota que derramó el vaso?

Cardi B pasó la mayor parte del sábado respondiendo a más críticas sobre su matrimonio. Ella refutó la idea de que solicitó el divorcio como un truco de relaciones públicas y compartió que está cansada de que la gente le diga cómo debe vivir.

En una serie de tweets, la rapera relató lo cansada que está de los rumores sobre Offset, el juicio del público y las charlas negativas generales sobre ella y su familia.

En uno de los últimos tuits, Cardi B escribió: “Para ser honesto contigo, mi matrimonio es una de las menos preocupaciones que tengo en este momento. No tengo un gerente. No soy administrada por nadie, así que literalmente tengo que negociar mis propios acuerdos. Literalmente tengo que pedirle consejo a Offset porque no tengo un agente".

La rapera todavía tiene una página de Instagram activa y su cuenta OnlyFans está disponible para los fanáticos que desean tener acceso detrás de escena.

